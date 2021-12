Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : Godfall, Call of Juarez : Gunslinger et plus

Le week-end approche, et avec lui une nouvelle vague de jeux et d’offres gratuits. On vous dit tout ce que vous pouvez jouer entre le 10 et le 12 décembre sur les principales plateformes et sans rien payer. De plus, si vous en voulez plus et cherchez un nouveau titre sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, nous vous en proposons quelques-uns fortement recommandés qui pourront servir à agrandir votre bibliothèque.

Godfall Challenger Edition pour PC

La nouvelle version du titre d’action de Counterplay Games a fait ses débuts directement gratuitement sur la boutique Epic Games. Il s’agit d’une édition qui laisse la campagne principale derrière elle pour se concentrer sur le contenu de fin de partie. Il vous permet de sélectionner un personnage du plus haut niveau, de personnaliser ses compétences et de relever les plus grands défis du jeu.

Chivalry 2 sur PlayStation, Xbox et PC

Si vous aimez les thèmes médiévaux, Chivalry 2 est fait pour vous et vous pourrez jouer ce week-end sur presque toutes les plateformes. Un titre bourré d’action, dans lequel les armes, les armures et tout l’attirail d’un cadre aussi populaire ne manquent pas.

Call of Juarez: Gunslinger pour PC

Dans le cadre du 30e anniversaire de Techland, le titre western d’action qui nous propose d’imiter un véritable chasseur de primes du Far West est disponible gratuitement. Dès que vous l’ajouterez à votre bibliothèque, il vous appartiendra pour toujours, mais vous devez le faire avant le mardi 14 décembre.

Anno 1404 : Édition Histoire pour PC

Si nous parlons du genre stratégie pour PC, la franchise Anno est un classique parmi les classiques. Et cette fois, vous pouvez obtenir gratuitement la remasterisation d’Anno 1404 : History Edition. Dès que vous l’aurez acquis, il vous appartiendra pour toujours.

Abonnements

Dans le cadre des Xbox Free Play Days, vous avez ce week-end 3 nouveaux jeux à votre disposition, disponibles jusqu’au 12 décembre. Il s’agit de Black Desert, Trailmakers et du susdit Chilvay 2. Nous vous rappelons que pour profiter de cette promotion vous avez besoin d’un abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate.

Offres les plus remarquables

