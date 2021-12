Dans quel ordre regarder les films et séries Marvel jusqu’à Spider-Man No Way Home ? [2021]

Le calendrier Disney a été révolutionné en octobre 2021, avec de nombreux changements dans la première des films de 2022 et 2023. De plus, ce 16 décembre 2021 sortira le très attendu Spider-Man: No Way Home, qui mettra UCM à l’envers avec l’arrivée du multivers ; l’un des grands événements de l’année dans le monde du cinéma. Par conséquent, nous mettons à jour notre article consacré à expliquer dans quel ordre regarder les films et séries de Marvel Cinematic Universe (MCU) de la phase 1 à la phase 4.

Disney+ fait déjà partie des abonnements de tout amoureux de Marvel, Star Wars, Pixar et compagnie. Le service comprend, parmi de nombreux autres contenus, les films des super-héros de Marvel Studios et des vagues de nouveaux contenus du MCU, comme la série de la Phase 4 déjà inaugurée, comme Wandavision, Falcon et Winter Soldier, Loki, Black Widow et le nouvelle icône de la marque, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Il faut dire que la plateforme Disney+ est disponible sur PS4 et Xbox One.

L’impact du coronavirus à l’UCM : dates de premières et productions

Le géant Disney a paralysé la production de ses films à cause du coronavirus (COVID-19) en 2020. Pandémie mondiale et état d’alerte en Espagne, l’épidémie a irrémédiablement touché toutes les industries, y compris le cinéma et la télévision, qui rapportent plusieurs millions de dollars. budgets derrière eux. Ainsi, la Phase 4 de Marvel Cinematic Universe (UCM) est intervenue, ce qui a affecté la date de sortie de films comme Spider-Man : No Way Home (17 décembre) ou Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux (3 septembre) , entre autres, qui portent le plan de libération dans certains cas jusqu’à fin 2022 et 2023.

La gravité du coronavirus (COVID-19) a précipité que Marvel Studios a pris la décision de restructurer son calendrier pour la phase 4 ; dont Black Widow, initialement prévu en mai, puis en octobre, puis en mai 2021, enfin en juillet 2021 dernier… En effet, Captain America 4 a été récemment annoncé, qui arrivera à une date à déterminer dans les salles de la main de le showrunner de Falcon and the Winter Soldier.

La première de la série Scarlet Witch and Vision (Wandavision) sur Disney+ en janvier dernier de cette année 2021 puis Falcon and the Winter Soldier pose un panorama très intéressant pour la Phase 4 du MCU, notamment en raison de la manière dont se termine Loki ( sans entrer dans les spoilers). La plateforme de vidéo à la demande de Disney est grandement nourrie cette année 2021, qui sera complétée par les films déjà confirmés que l’on voit à la fin de cette news. On vous explique en profondeur tout sur les 6 séries confirmées pour 2021 sur Disney+ ici. De même, comment la phase 4 est formée en ce moment, en ajoutant à la fois des séries et des films. Le calendrier est le suivant, avec Spider-Man : No Way Home comme dernier grand rendez-vous de l’année avec Hawkeye sur Disney+.

Dans quel ordre regarder les films et séries de l’univers cinématographique Marvel ?

Maintenant oui, quel est le bon ordre pour regarder les films Marvel ? Il y a des adeptes qui préfèrent introduire la variante étrange pour la liste suivante, mais nous considérons que ce qui suit est le moyen le plus correct de connaître les événements qui se sont produits jusqu’à présent sans se perdre en cours de route. Cependant, nous inclurons l’ordre de publication (première) et l’ordre chronologique. Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Thor, Avengers, Spider-Man, Captain Marvel et bien d’autres. Toutes les notes que nous laissons accompagnant chaque film correspondent au célèbre portail Rotten Tomatoes. Nous incluons également une section dédiée à la série UCM.

Commande pour voir les films Marvel (selon la date de sortie)

Phase 1

Homme de fer (2008) [Nota: 94%]

L’Incroyable Hulk (2008) [Nota: 67%]

Iron Man 2 (2010) [Nota: 72%]

Thor (2011) [Nota: 77%]

Captain America : Le premier vengeur (2011) [Nota: 80%]

Les Vengeurs (2012) [Nota: 92%]

Phase 2

Iron Man 3 (2013) [Nota: 79%]

Thor : Le Monde des Ténèbres (2013) [Nota: 66%]

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014) [Nota: 90%]

Les Gardiens de la Galaxie (2014) [Nota: 91%]

Avengers : L’ère d’Ultron (2015) [Nota: 77%]

Ant-Man (2015) [Nota: 83%]

Phase 3

Captain America : Guerre civile (2016) [Nota: 90%]

Docteur étrange (2016) [Nota: 89%]

Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017) [Nota: 85%]

Spider-Man : Retrouvailles (2017) [Nota: 92%]

Thor : Ragnarok (2017) [Nota: 93%]

Panthère noire (2018) [Nota: 96%]

Avengers : Guerre à l’infini (2018) [Nota: 85%]

Ant-Man et la Guêpe (2018) [Nota: 87%]

Capitaine Marvel (2019) [Nota: 79%]

Avengers: Endgame (2019) [Nota: 94%]

Spider-Man : Loin de chez soi (2019) [Nota: 90%]

Phase 4

Veuve noire (2021) [Nota: 80%]

Shang-Chi et les Légendes des Dix Anneaux : [Nota: 92%]

Éternels : 5 novembre 2021

Spider-Man : No Way Home – 17 décembre 2021

Doctor Strange dans le multivers de la folie : 6 mai 2022

Thor : Amour et Tonnerre : 8 juillet 2022

Black Panther 2 : 11 novembre 2022

Captain Marvel 2 / Les Merveilles : 17 février 2023

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 le 23 mai 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie – 28 juillet 2023

Nouveau film Marvel (à définir)

Nouveau film Marvel (à définir)

Nouveau film Marvel (à déterminer) : 3 novembre 2023

Ordre de regarder des films Marvel (par ordre chronologique)

