Star Trek : Resurgence, c’est l’aventure narrative qui arrivera sur PC et consoles en 2022

Star Trek : Resurgence a été annoncé hier soir lors des Game Awards 2021 pour marquer le retour de la licence populaire aux jeux vidéo. Il le fera grâce à Dramatic Labs, le studio composé d’une vingtaine d’anciens membres de Telltale Games dirigé par Kevin Bruner. Ce sera une aventure à la troisième personne de style narratif, dans laquelle les décisions du joueur auront des conséquences sur le développement de l’histoire du titre. Son lancement est prévu pour le printemps 2022 et arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Voici le trailer d’annonce.

Star Trek : Résurgence | Premiers détails

Dans un communiqué publié par l’étude, Kevin Bruner assure qu' »en tant que fans de Star Trek, c’est un véritable honneur de créer une aventure qui place les joueurs au centre de l’action, où leurs décisions influenceront tous les aspects du récit ». De plus, le créateur a confirmé que le titre tourne sous Unreal Engine (il ne précise pas sa version), quelque chose qui représente « l’évolution » de l’équipe dans sa quête pour créer « des aventures pleines d’histoires ».

Jara Rydek, officier de l’USS Resolute et Carter Diaz, ingénieur du navire seront les principaux protagonistes. Son objectif ? Plongez dans les profondeurs d’une énigme qui tourne autour des vestiges d’une ancienne civilisation extraterrestre. Un facteur à prendre en compte est que l’histoire du jeu se déroule après les événements survenus dans Star Trek : Nemesis, celui de 2007. Malgré le fait que le script soit totalement inédit, nous verrons plusieurs personnages bien connus apparaître.

Star Trek: Resurgence devrait faire ses débuts sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One au printemps 2022.

Origine | Laboratoires dramatiques sur YouTube