Banjo-Kazooie (N64) confirme son arrivée sur Nintendo Switch Online ; date et première image

Banjo-Kazooie sera ajouté au catalogue Nintendo Switch Online + Expansion Pack à partir de janvier prochain. Ce sont les plateformes mythiques qui ont conquis les amateurs du genre dans la dernière ligne droite des années 90. Un autre classique de la console qui rejoint le service Nintendo, qui accueille aujourd’hui également Paper Mario. Ensuite, nous vous laissons la seule image partagée pour le moment.

Banjo-Kazooie arrive sur Nintendo Switch Online en janvier 2022

Le couple formé par l’ours sympathique et l’oiseau grincheux est l’un des plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo. Développé par Rare, Banjo-Kazooie est devenu l’une des plateformes les plus acclamées de l’histoire dès son arrivée sur Nintendo 64 en 1998. Deux ans plus tard, il a reçu une suite : Banjo-Tooie.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack : qu’est-ce que c’est et combien ça coûte

En plus des jeux vidéo Nintendo 64 et Mega Drive, le mode d’abonnement au pack d’extension apporte l’extension Animal Crossing: New Horizons, Happy Home Paradise (revue ici), qui peut également être achetée séparément; mais si nous souscrivons, il est inclus en standard.

L’abonnement individuel de Nintendo Switch Online + Package d’extension coûte 39,99 euros pour 12 mois, tandis que l’abonnement familial atteint 69,99 euros pour la même période. L’abonnement standard (sans Extension Package) a un prix individuel de 19,99 euros ; la famille 34,99 euros.

Tous les jeux inclus jusqu’à présent sur Nintendo 64 et Mega Drive sur Nintendo Switch Online

Nintendo 64

Mega Drive SEGA

Origine | Nintendo