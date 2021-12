Le Texas Chainsaw Massacre confirme un nouveau jeu vidéo, un multijoueur asymétrique

Un tueur, plusieurs survivants et deux cibles différentes. Gun Interactive, l’éditeur de Friday the 13th, a annoncé lors des Game Awards 2021 un accord de collaboration avec Sumo Nottingham pour développer un jeu vidéo basé sur le Texas Chainsaw Massacre, le classique du film d’horreur. C’est un titre multijoueur asymétrique qui a été montré pour la première fois dans la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous.

Pour le moment, il n’y a pas trop de détails sur le titre lui-même. Gun Interactive est une société expérimentée dans le développement de jeux asymétriques, bien que leur tentative de traduire le vendredi 13 dans ce style de jeu ait été douce-amère. Au fil du temps, le studio responsable (Illfonic) a décidé d’arrêter de produire du contenu et le travail n’a jamais été complètement rond.

Les gagnants des derniers The Game Awards

Il ne pleut jamais au goût de tout le monde, pas même lorsqu’il s’agit de remettre des prix. Les Game Awards reposent sur un système de vote qui rassemble les médias et les utilisateurs eux-mêmes, même si les votes de la presse comptent davantage pour le choix des gagnants. Tout au long de ces années, le gala présenté et organisé par Geoff Keighley a décerné le prix GOTY à divers titres et de différents genres.

L’année de sa naissance, en 2014, BioWare a sorti l’un de ses jeux les plus compliqués, car le développement n’était pas exactement un lit de roses. Dragon Age: Inquisition a remporté le prix, et un an plus tard, le genre du jeu de rôle a de nouveau triomphé avec The Witcher 3: Wild Hunt. Et que s’est-il passé les années suivantes ? Voici les gagnants :

Overwatch (2016)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

God of War (2018)

Sekiro: Shadows Die Twice (2019)

The Last of Us, partie 2 (2020)

Au-delà de la cérémonie de remise des prix, les Game Awards ont toujours été une scène pour présenter des nouvelles, de nouveaux projets et des mises à jour de jeux vidéo et des annonces. Comment pourrait-il en être autrement, l’édition 2021 n’a pas été différente en ce sens et a offert le spectacle attendu.