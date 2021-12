The Matrix Awakens présente ses incroyables graphismes aux Game Awards ; Il est maintenant disponible

Unreal Engine 5 est appelé à être l’un des moteurs graphiques dominants dans le secteur du jeu vidéo au cours de la génération actuelle de consoles. Epic Games a montré avec style The Matrix Awakens (The Awakening of the Matrix : An experience of Unreal Engine 5) lors du gala des Game Awards 2021, après sa première démonstration il y a quelques jours à peine. Ils en ont également profité pour montrer une petite nouvelle en avant-première du nouveau film, The Matrix Resurrections, prévu pour le 22 décembre.

Vous pouvez maintenant télécharger Matrix Awakens sur PS5 et Xbox Series X | S

The Matrix Awakening: An Unreal Engine 5 Experience a été l’une des grandes surprises de la présentation par Epic Games de son nouveau moteur graphique. Et la vérité est qu’ils nous ont laissé du miel sur les lèvres, car s’il est vrai qu’ils nous ont montré un premier trailer de l’expérience, ajouté à la possibilité de pré-télécharger l’application sur les consoles PS5 et Xbox Series X | S, nous ne pouvions toujours pas l’exécuter. Ci-dessous, nous vous laissons les liens.

Créé par des membres de l’équipe du film d’origine, dont Lana Wachowski, avec Epic Games et d’autres contributeurs, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est un voyage vertigineux dans l’univers surréaliste de The Matrix avec des performances de Keanu. Reeves et Carrie- Anne Moss », lit-on dans la description officielle de l’application, désormais disponible sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series.

The Matrix Resurrections sortira en salles le 22 décembre

Le dernier grand rendez-vous cinématographique pour les fans du monde de la science-fiction sera ce 22 décembre avec The Matrix Resurrections, dans la continuité de l’histoire racontée dans le premier film Matrix (1999). Une histoire autonome qui vise à nous raconter d’une manière différente l’aventure suivante de Neo, Trinity et compagnie; bien qu’il contiendra des éléments de tous les films de la trilogie.

