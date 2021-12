Il en faut deux, c’est GOTY : Jeu de l’année 2021 aux Game Awards

It Takes Two a été élu Jeu de l’année aux Game Awards 2021. Le jeu vidéo Hazelight et Electronic Arts, mené par le charismatique Josef Fares, est monté sur scène pour remercier le public et sa famille de cette reconnaissance. Le créateur n’a aucun scrupule à se souvenir de ce qui s’est passé en 2017 avec son salut particulier aux Oscars.

Nous avons donc déjà le jeu de l’année (GOTY), mais ce n’était pas le seul prix pour It Takes Two, qui a également remporté le prix du meilleur jeu familial et du meilleur jeu multijoueur. Un total de trois statuettes; tout comme Forza Horizon (meilleure accessibilité, conception sonore et prise en main).

Josef Fares recevant le prix au Microsoft Theater de Los Angeles ce 10 décembre 2021.

Quels autres jeux ont remporté le GOTY par le passé ?

Les Game Awards 2021 choisissent le jeu de l’année parmi les six grands nominés pour le jackpot : Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank : Rift Apart et Resident Evil Village. Cependant, ce n’est pas la première édition du format actuel, qui en 2014 a laissé sa relation avec le Spike VGC / Spike VGX et est devenu The Game Awards, sans avoir besoin d’être lié à une chaîne de télévision.

Geoff Keighley a repris la barre avec un certain succès, même si ce n’est qu’en 2020 que les audiences s’envolent, dépassant même les Oscars avec plus de 83 millions de téléspectateurs (45,2 millions de téléspectateurs au gala 2019). C’est à partir de cette année 2014 que la méthodologie des nominations et des votes actuels a été établie. Dragon Age Inquisition a remporté le GOTY cette première année, tandis que The Witcher 3: Wild Hunt a fait de même en 2015. En 2016, il a été très contesté, mais finalement Overwatch était le titre qui a remporté le gâteau. Puis nous avons eu l’inoubliable année 2017, pleine de jeux vidéo d’une qualité indéniable ; bien que ce soit Nintendo qui l’ait emporté avec le célèbre The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Enfin, ces trois dernières années, les gagnants ont été God of War, Sekiro : Shadows Die Twice et The Last of Us Part II ; deux d’entre eux édités par Sony Interactive Entertainment.

