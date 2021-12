The Game Awards 2021 : liste de tous les gagnants

Les Game Awards 2021 sont revenus au modèle face-à-face après une année marquée par la pandémie et par la distance. Le Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie, a ouvert ses portes pour célébrer l’excellence dans le secteur du jeu vidéo au cours d’une année 2021 complexe ; en même temps qu’elle nous a permis de connaître quelques dizaines d’annonces et pas quelques premières mondiales. Cette saveur particulière de fête, de joie, est savourée ce vendredi soir notamment par It Takes Two, l’un des grands gagnants de la soirée. Avec un total de 3 récompenses, le titre de Hazelight et Josef Fares devient Jeu de l’année, Jeu de l’année (GOTY).

Les distinctions présentées par Geoff Keighley ont également permis à d’autres grands noms éminents de rentrer chez eux avec des récompenses sous le bras ; de Metroid Dread pour le meilleur jeu d’aventure d’action à Forza Horizon pour le meilleur jeu de conduite/sport, l’accessibilité et la meilleure conception sonore ; Deathloop avec la meilleure direction et direction artistique, Marvel’s Guardians of the Galaxy avec le meilleur récit ou Kena : Bridge of Spirits comme meilleur jeu indépendant et meilleur jeu pour un studio débutant.

Outre toutes les reconnaissances et récompenses décernées, le gala The Game Awards a également servi à voir la première bande-annonce de la série Halo; le nouveau projet du père de Silent Hill, Slitterhead ; le premier trailer de Sonic The Movie 2 et le premier trailer de Sonic Frontiers. D’autre part, nous avons vu un jeu vidéo Wonder Woman développé par Warner Bros.; la date de sortie de Tunique ; Forspoken avec date de sortie en mai; Star Wars : Eclipse de Quantic Dream ; o Senua’s Saga : Hellblade 2, l’une des plus spectaculaires de la soirée avec son nouveau trailer.

Ci-dessous, que vous soyez d’accord ou non avec les résultats, vous pouvez voir la liste complète des catégories avec les gagnants marqués en gras, dont le résultat n’est autre que la somme des votes d’un total de 103 médias spécialisés et influenceurs de premier plan ( 90%) et le public (10%).

Liste complète des gagnants aux Game Awards 2021

Jeu de l’année

Boucle de la mort

Il faut être deux

Terreur Metroid

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : une dimension à part

Village maléfique résident

Meilleure réalisation

Boucle de la mort

Il faut être deux

Returnal

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : une dimension à part

Un meilleur soutien

Légendes Apex

Call of Duty : Zone de guerre

Final Fantasy XIV en ligne

Fortnite

Genshin Impact

Meilleur indé

12 minutes

La porte de la mort

Kena : Pont des esprits

Cryptage

Héros de la boucle

Meilleur premier album indépendant

Kena : Pont des esprits

Sabre

L’évasion artistique

La ville oubliée

Valheim

Meilleur récit

Boucle de la mort

Il faut être deux

La vie est étrange : les vraies couleurs

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

Meilleure direction artistique

Boucle de la mort

Kena : Pont des esprits

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : une dimension à part

L’évasion artistique

Meilleure bande originale

Cyberpunk 2077

Boucle de la mort

NieR Replicant ver.1.22474487139

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

L’évasion artistique

Meilleure conception sonore

Boucle de la mort

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank : une dimension à part

Village maléfique résident

Returnal

Meilleure performance

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen, Life is Strange : True Colors

Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley dans le rôle de Colt Vahn, Deathloop

Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake, Deathloop

Jeux d’impact

Sous tes yeux

Donjon des copains

Chicorée

La vie est étrange : les vraies couleurs

Plus à la maison

Meilleur soutien communautaire

Légendes Apex

Destin 2

Final Fantasy XIV en ligne

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur jeu mobile

Fantastique

Genshin Impact

League of Legends. Faille sauvage

Marvel future révolution

Pokémon Unis

Meilleur jeu de réalité virtuelle

Tueur à gages 3

Je m’attends à ce que tu meures 2

Écho solitaire II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Meilleur jeu d’action

Returnal 4 Sang

Chevalerie II

Boucle de la mort

Loin de pleurer 6

Returnal

Meilleur jeu d’action/aventure

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Terreur Metroid

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : une dimension à part

Village maléfique résident

Meilleur jeu de rôle

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Lien écarlate

Shin Megami Tensei V

Contes de l’Ascension

Meilleur jeu de combat

Tueur de démons -Kimetsu no Yaiba- Les Chroniques d’Hinokami

Gilty Gear -S’efforcer-

Melty Blood : Type Lumina

Nichelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Meilleur jeu familial

Il faut être deux

Superstars de Mario Party

Nouveau Pokémon Snap

Super Mario 3D World + La fureur de Bowser

WarioWare : rassemblez-vous !

Meilleur jeu de sport ou de conduite

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels déchaînées

République des cavaliers

Meilleur simulateur ou jeu de stratégie

Age of Empires IV

Evil Genius 2: Domination du monde

Humanité

Cryptage

Simulateur de vol Microsoft

Meilleur multijoueur

Returnal 4 Sang

Il faut être deux

Ville à couper le souffle

Montée du chasseur de monstres

Nouveau monde

Valheim

Jeu le plus attendu

Ancien anneau

God of War Ragnarök

Horizon interdit à l’ouest

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Starfield

Innovation en matière d’accessibilité

Loin de pleurer 6

Forza Horizon 5

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Ratchet & Clank : une dimension à part

La Vallée : L’Ombre de la Couronne

Créateur de contenu de l’année

Rêver

Fuslie

Gaules

Ibaï

LeGrefg

Meilleurs sports électroniques

Appel du devoir

Counter Strike : Offensive mondiale

DOTA 2

League of Legends

valeureux

Meilleur athlète esport

Chris ‘Simp’ Lehr

Heo ‘ShowMaker’ Su

Magomed « Effondrement » Khalilov

Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev

Tyson ‘TenZ’ Ngo

Meilleure équipe d’esports

Atlanta FaZe

DWG KIA

Natus vincere

Sentinelles

Esprit d’équipe

Meilleur coach sportif

Airat ‘Silencieux’ Gaziev

Andrey ‘ENGH’ Cholokhov

Andrii ‘B1ad3’ Horodenskyi

James’ Crowder ‘Crowder’

Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun

Meilleur événement Esports