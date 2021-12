Horizon Forbidden West présente un nouveau gameplay aux Game Awards

Horizon Forbidden West devrait devenir l’une des versions les plus populaires des PlayStation Studios dans les mois à venir. La nouveauté de Guerrilla Games a été montrée avec style lors du gala de remise des prix des Game Awards avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui nous a permis de connaître un peu mieux le monde de ce RPG d’action en mettant l’accent sur la narration avec Aloy.

Prévu pour le 18 février 2022 sur PS5 et PS4, le jeu ne cesse de s’améliorer. « Plusieurs équipes ont investi des heures et des heures dans chaque aspect d’Aloy : les mouvements de combat, les animations, l’équipement, les cheveux et le dialogue », a déclaré Ben McCaw, directeur narratif de Guerrilla.

Horizon Forbidden West, 18 février 2022 sur consoles PS5 et PS4

Le studio néerlandais a récemment présenté en avant-première les améliorations de combat, d’armes et de compétences d’Aloy dans un nouveau journal de développement. Dennis Zopfi, Guerrilla Lead Combat Designer, a expliqué comment cette gamme d’options jouables s’est améliorée par rapport à l’Horizon Zero Dawn d’origine (disponible sur PS4 et PC) : nous l’appliquons à tout : mêlée, armes, tenues, capacités et autres nouvelles mécaniques. Nous voulions que les joueurs aient plus d’outils et de profondeur », a-t-il déclaré.

Horizon Forbidden West arrivera le 18 février 2022 pour PS5 et PS4 au format physique et numérique. Il ne reste que quelques semaines pour continuer l’histoire de la super-héroïne par excellence de l’univers PlayStation.

