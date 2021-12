Silent Hill Creator annonce Slitterhead, un jeu d’action d’horreur extravagant

Bokeh Game Studio a dévoilé son premier jeu vidéo aux Game Awards 2021. Le studio dirigé par Keiichiro Toyama, réalisateur du premier Silent Hill, mais aussi de Forbidden Siren et Gravity Rush, travaille depuis quelque temps sur Slitterhead, un projet qui ils ont découvert avec un premier aperçu sous la forme d’une bande-annonce, que vous pouvez voir dans cette actualité.

Slitterhead, qui mettra en vedette la musique du musicien de Silent Hill Akira Yamaoka, n’abandonnera pas ses racines. Cependant, le titre montre un aspect différent d’un survival-horror conventionnel. Il y a des monstres, il y a du sang, il y a des pouvoirs, mais l’aspect visuel anticipe une plus grande aisance.

Le titre a commencé son développement en pensant au PC, bien que l’équipe souhaite atteindre « autant de consoles que possible ». Son lancement ? Ne vous y attendez pas avant 2023.

Halo Infinite, vainqueur du Player’s Voice au TGA 2021

Le public a parlé et a un coup de coeur. Nous nous sommes envolés vers une galaxie au-delà pour accueillir un gagnant qui vient d’atterrir, le Master Chief. Halo Infinite, le jeu vidéo tant attendu de 343 Industries, vient de faire ses débuts sur les consoles Xbox et PC. Au fil de plusieurs rounds, qui ont débuté le 5 décembre, le tireur a conforté sa position de favori des utilisateurs, mais comment a-t-il fait si son lancement officiel était le 8 décembre ?

La raison principale est qu’après l’événement dédié au 20e anniversaire de la plateforme, Xbox a annoncé que le multijoueur free-to-play serait disponible juste après. Bien qu’apparaissant sous le sceau d’une bêta, il avait déjà tout le contenu de la version de lancement. Par conséquent, le produit a été éligible.

Halo Infinite était prévu pour fin 2020, avec l’idée que son lancement coïnciderait avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération de Microsoft, Xbox Series X et Xbox Series S. Cependant, 343 Industries a annoncé qu’il lui fallait plus de temps pour pouvoir offrir un jeu avec la qualité requise. Un an plus tard, la nouveauté concernant le Master Chief est là, même si des fonctionnalités importantes telles que le mode Forge ou la campagne coopérative font toujours défaut. La promesse est que ces fonctionnalités seront déployées l’année prochaine.