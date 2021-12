The Expanse viendra aux jeux vidéo de la main de Telltale Games et Deck Nine

Telltale Games est de retour, cette fois aux Game Awards 2021. Le développeur ressuscité, qui a été acquis après avoir fait faillite, renaît de ses cendres avec un autre nouveau titre. Il s’agit ni plus ni moins de The Expanse, un jeu vidéo basé sur l’une des séries de science-fiction les plus reconnues du moment. Deck Nine, les créateurs de Life is Strange : True Colors, sont également impliqués dans son développement. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été révélée, bien qu’ils promettent plus d’informations dans le prochain numéro de GameInformer.

L’étendue a commencé son voyage sur Syfy, mais en 2018, il a annoncé son annulation après la troisième saison. Heureusement, Amazon Studios l’a récupéré et a financé les dernières saisons. Le sixième mettra la touche finale et sera présenté en première, comment pourrait-il en être autrement, sur Amazon Prime Video.

Ceux-ci ont été les nominés pour les jeux de l’année au TGA 2021

Bien qu’il y ait des jeux qui manquent à la liste, pour une raison ou une autre, les nominés de cette édition des Game Awards sont les suivants :

La terreur de Capcom est revenue aux mains de Resident Evil Village, le huitième volet principal de la saga. Ethan Winters, protagoniste de Resident Evil 7: Biohazard, continue son voyage bien après ce qui s’est passé dans le chapitre précédent. Après l’enlèvement de sa fille, il finit par arriver dans une ville horrible pleine de créatures hostiles.

Une certaine touche de terreur émane de Metroid Dread, une aventure dans laquelle Samus Aran se drape dans son armure particulière pour combattre d’horribles monstres. Développé par le studio Français Mercury Steam, le titre suit le concept metroidvania à travers un développement de gameplay en deux dimensions, avec des plateformes et de l’action.

Deux sont nécessaires pour jouer et terminer It Takes Two, le jeu coopératif de Hazelight. Une scène aussi quotidienne qu’une crise conjugale devient l’étincelle qui enflamme tout le récit. Les deux se transforment en poupées de chiffon, elles devront donc tout faire pour survivre dans leur propre maison.

De l’équipe de Tim Schafer vient Psychonauts 2, une suite d’un jeu qui met en scène un récit complexe au sein d’une structure de plate-forme jouable. Les personnages, le script et l’intégration de tous ses éléments dans le produit se démarquent.

Ratchet & Clank : A Dimension Apart n’est pas révolutionnaire par rapport à ses prédécesseurs, mais il profite du matériel PS5 pour améliorer ses graphismes et offrir une expérience plus raffinée. L’action et les plates-formes composent un produit qui divertit aussi grâce à son histoire.

Vous ne pouviez pas manquer Deathloop, le nouveau d’Arkane pour PC et PS5. Les créateurs de Dishonored ont mis toute leur expérience dans la création d’un titre qui gère ses systèmes jouables avec la précision à laquelle il est habitué. Les cycles et la mort sont des ingrédients essentiels, même s’il ne s’agit pas d’un roguelike.