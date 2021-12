Wounds of Eventide, la dernière extension gratuite pour Blasphemous, arrive sur consoles et PC

Wounds of Eventide, la troisième et dernière extension de la metroidvania espagnole Blasphemous, est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cela a été annoncé par Team17 et The Game Kitchen, partageant une nouvelle bande-annonce et détaillant toutes les nouvelles de ce nouveau DLC gratuit qui servira à donner naissance à la suite déjà annoncée de Blasphemous, qui arrivera dans le courant de 2023.

Nouveaux niveaux, boss et secrets

Ainsi, ce nouveau contenu téléchargeable de Blasphemous ajoute de nombreuses nouveautés au jeu de base après l’arrivée des deux précédentes extensions, également gratuites. À tel point que Wounds of Eventide introduit de nouveaux niveaux, de nouveaux ennemis et de puissants boss finaux et une bonne poignée de secrets et de défis à découvrir comme la véritable fin de Blasphemous.

et, Wounds of Eventide racontera le premier chapitre de l’histoire de The Penitent One, le tout pour présenter les événements qui formeront la base de la suite, comme un pont entre Blasphemous et la deuxième partie, toujours sans titre ni date de sortie confirmée au-delà. l’année 2023.

Rappelons que le premier grand DLC blasphématoire, Stir of Dawn, a ajouté le mode New Game +, plus d’ennemis et de boss et un nouveau mode de difficulté ; De son côté, Strife and Ruin, le deuxième DLC gratuit, a ajouté Miriam de Bloodstained, un démake dans le plus pur style 8 bits et un nouveau mode de jeu.

Pour fêter l’arrivée de Wounds of Eventide, Blasphemos est disponible sur Steam pour seulement 5,50 euros (ce qui représente une remise de 75%), oui, pour une durée limitée. Et du 10 au 13 décembre, il restera également en vente, même si dans ce cas il coûtera 6,24 euros au lieu des 24,99 euros habituels, prix pour lequel il est proposé en ce moment sur le reste des plateformes.

Origine | Équipe17