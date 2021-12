Google Stadia arrive sur les téléviseurs LG WebOS

CHiQ U50H7A, 50 Pouces(126cm), Android 9.0, Smart TV, UHD, 4K, WiFi, Bluetooth,Google Assistant, Netflix, Prime Video,3 HDMI,2 USB

✅TV (LED) avec diagonales d'écran de 126 cm (50 pouces), noir, design sans cadre, dimensions de l'écran sans support : 111,7 x 64,8 x 9,3cm, avec support : 111,7 x 70,2x 21,2cm ✅Résolution : 4K 3840 x 2160 pixels (Ultra HD), PSI 900,HDR 10/HLG, offrent une gamme dynamique et des détails d'image plus importants, vous offrant ainsi l'expérience visuelle la plus réaliste et la plus active. ✅Réception : TV Android, , Triple Tuner, DVB-T / T2 / T2-HD / C / S / S2,CI +, 3 x HDMI (ARC / CEC), 2 x USB, 1x entrée AV, 1x sortie audio numérique (optique), 1 x téléphone, 1x ANT RF & 1x LNB, 1 LAN, WLAN, Bluetooth 5.0 ✅TV Android 9.0, processeur quadri cœur, HDR (HDR10, HLG), Dolby Vision, Dolby Audio, Google Asisstant, Google Play, Google Music, Google Game, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, DISNEY+, navigateur web, Blue tooth Remote, Chromecast, Multiscreen, Remote button-Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Frameless Design ✅Service:S'il y a des problèmes de garantie et autres problèmes après-vente, veuillez laisser un message et nous vous répondrons dès que possible