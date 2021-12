Stalker 2 Revendique Le Muscle Graphique Dans Ses Dernières Images

STALKER 2 a partagé avec ses fans un nouvel aperçu du monde ouvert. GSC Game World tire sur la poitrine musculaire graphique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. On y voit des paysages pleins de végétation, la vision sombre des rails d’un train et l’un des visages ennemis qui inonderont le cœur de la Zone. N’oubliez pas que son lancement est prévu le 28 avril 2022 sur Xbox Series X | S et PC.

Estampé Unreal Engine 5 : les clés de STALKER 2

Le projet deviendra si possible plus pertinent en raison du niveau technique. STALKER 2 est l’un des premiers projets développés sous Unreal Engine 5. La dernière édition du moteur graphique populaire d’Epic Games ne nous surprend pas. Fortnite, sa marque vedette, a été le premier jeu commercial à l’utiliser.

Peu de données sont connues sur ses performances. Nous savons que sur la console, il faudra au moins 180 Go d’espace libre, alors que sur PC, il était tombé à 150 Go. Sur Xbox Series X | S, il vise une résolution 4K, des temps de chargement réduits, un mode de compatibilité 120 ips et des améliorations visuelles grâce aux techniques de ray tracing.

Une autre des caractéristiques importantes de cet épisode passe par A-Life 2.0, un système de simulation du monde qui contrôlera ce qui s’y passe. « Il contrôlera l’état du monde et les comportements des personnages et des mutants, faisant en sorte que la Zone change constamment et se sente vivante. D’innombrables événements et rencontres se produiront à chaque instant, même si vous n’êtes pas là pour en faire l’expérience de vos propres yeux », a révélé Zakhar Bocharov, spécialiste des relations publiques chez GSC Game World.

Son lancement en avril de l’année prochaine a encore une autre nuance. Dès le jour de sa sortie, il fera partie du catalogue Xbox Game Pass.

