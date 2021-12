Journées de jeu gratuit Xbox : Chivalry 2, Black Desert et plus

Black Desert Prestige Edition (PS4)

Outil robuste de création de personnage - Soyez le personnage que VOUS rêvez d’être Combat libre orienté vers les combos - Prenez part à des combats rapides et remplis d’action avec des combos dévastateurs Système météo unique et cycle jour / nuit - Le temps et le climat changent selon les zones traversées et affectent les joueurs de diverses manières. En plus de la météo, le jeu évolue au fil des cycles jour / nuit, altérant le comportement de certains PNJs et autres événements spéciaux Résidences permanentes de joueurs - D’une simple tente à un palace gigantesque, vous pouvez meubler et personnaliser vos résidences comme bon vous semble, engager des serviteurs pour garder l’endroit ordonné ou encore acheter de nouveaux meubles Combat monté - Utilisez vos montures favorites sur le champ de bataille pour profiter de leur grande mobilité et leur efficacité en combat. Gardez toutefois en mémoire que les montures doivent être traitées avec soin et protégées pour ne pas risquer de mourir en combat Chasse de boss - Groupez-vous avec vos amis ou d’autre joueurs pour chasser les boss de région et de monde et avoir une chance de récupérer des objets rares Guerres de siège - Des guerres de guilde massives ! Rejoignez une guilde et participez aux guerres quotidiennes ou aux guerres de conquête hebdomadaires contre d’autres guildes concurrentes, pour gagner le contrôle d’une région et collecter ses taxes pour augmenter les fonds de votre guilde