Godfall : Challenger Edition, parmi les jeux gratuits de l’Epic Games Store

L’un des jeux PS Plus du mois de décembre est également l’un des titres gratuits sur Epic Games Store. Godfall: Challenger Edition rejoint la longue liste de produits que la plate-forme a offerts au fil des ans. Il n’arrive pas seul, puisqu’à cette occasion il est accompagné de Prison Architect. Tous deux seront disponibles jusqu’au 16 décembre à 17h00 (CEST), date à laquelle ils seront remplacés par un « jeu mystère ».

Godfall: Challenger Edition a suscité une certaine controverse, car ce n’est pas le jeu complet. Le titre d’action développé par Counterplay Games et édité par Gearbox revient donc avec une édition raccourcie, qui sera également en vente, mais à un prix réduit. De l’étude, ils défendent qu’il ne s’agit pas d’une démo ou d’une version d’essai. En fait, il comprend tout le contenu de la phase finale : Bearer of Light, Dreamstones et Tower of Trials. Nous vous invitons à consulter cette actualité pour en découvrir le contenu décortiqué.

Avez-vous déjà pensé à devenir directeur de prison ? Probablement pas, mais si vous avez ou êtes curieux, vous pouvez toujours le faire virtuellement. Prison Architect nous invite à contenir les criminels les plus dangereux du monde. Pour ce faire, vous devrez soigneusement concevoir l’aménagement de la prison, ainsi que gérer toute éventualité qui pourrait survenir entre les murs épais du lieu.

Comment les télécharger sur PC