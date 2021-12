Fortnite x Gears of War : les skins Marcus Fenix ​​​​et Kait Diaz arrivent bientôt

Fortnite continue avec les collaborations dans la saison 1 du Battle Pass de son chapitre 3. La prochaine collaboration à arriver dans le jeu n’est ni plus ni moins que Gears of War, une autre saga créée par Epic Games. Marcus Fenix ​​​​et Kait Diaz arrivent en tant que skins dans Fortnite Battle Royale. Ici, nous vous disons quand ils seront disponibles et comment les obtenir :

Fortnite x Gears of War : comment obtenir Marcus Fenix ​​​​et Kait Diaz

Art officiel des skins Marcus Fénix et Kait Díaz de Gears of War in Fortnite

Les skins Marcus Fenix ​​​​et Kait Diaz de Gears of War seront disponibles dans la boutique de dindes Fortnite Battle Royale à partir du 10/12/2021 à 01h00 CET, à un prix à déterminer. Voici tous ses objets :

Lot d’objets Gears of War dans Fortnite

skin Marcus Fenix

skin Kait Diaz

Accessoire de randonnée Sonic Resonator

Outil de récolte de masse fracassante

Outil de ramassage Panpan

Outil de collecte de hache de boucher

Skiff deltaplane

Astuces gestuelles avec des couteaux

Graffiti trou E

Style noir mat du skin Marcus Fénix dans Fortnite

De plus, si nous achetons le skin Marcus Fenix ​​​​en nous connectant avec notre compte sur une console Xbox Series X | S, nous débloquerons le style exclusif Matte Black.

Ces articles viendront à la fois séparément et dans un paquet. Si nous achetons le lot, nous aurons accès au graffiti exclusif E Hole :

Graffiti trou E

Les skins Marcus Fenix ​​​​et Kait Diaz de Gears of War ne viennent pas seuls; Ils apportent également avec eux de nouvelles missions pour Fortnite. Les terminer tous peut débloquer le graffiti Crimson Omen :

Graffiti de présage cramoisi

Récupérez trois plaques COG

Canard derrière une barrière

Endommagez un adversaire avec une attaque au corps à corps

Infliger des dégâts de fusil de chasse à un adversaire

Recueillir des souvenirs de coups

Lorsque tous ces objets arriveront au magasin de dindes Fortnite Battle Royale, nous publierons une nouvelle actualité pour vous montrer dans toute leur splendeur et clarifier le prix de chacun d’eux. En attendant, nous ne pouvons qu’attendre.

Source : Epic Games