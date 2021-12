Returnal n’exclut pas d’incorporer plus d’options de sauvegarde à l’avenir

Bien que Returnal n’ait pas décroché de nomination GOTY aux Game Awards 2021, il reste l’un des jeux les plus en vue de l’année. L’exclusivité Housemarque pour PS5 a fait ses débuts en avril dernier avec l’approbation des critiques et des joueurs. Cependant, certains utilisateurs se sont plaints que le titre avait besoin d’un système de sauvegarde permettant de reprendre le jeu au milieu du cycle, ce qui a finalement été réalisé grâce à une mise à jour. Désormais, le développeur n’exclut pas d’aller plus loin.

Dans une interview accordée à EDGE, le réalisateur Harry Krueger et le directeur marketing Mikael Haveri se sont félicités de la réponse des fans à la mise à jour qui permet de sauvegarder le jeu, dans des conditions spécifiques afin de ne pas casser l’expérience. Housemarque pourrait explorer « certaines options à l’avenir permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience ».

Ils évitent de casser l’expérience originale

Rien n’est dit sur des détails spécifiques, mais les développeurs ont toujours clairement indiqué que leur intention était de garder le défi et le défi jouable. Pour cette raison, il n’est pas possible de sauvegarder à tout moment, ni de récupérer une partie après avoir été vaincu par un boss, par exemple. L’option a été ajoutée en tant qu’amélioration de la qualité de vie, car nombre d’entre eux ont perdu leur progression après avoir activé le mode veille de la console. Une fois mis à jour, le programme se ferme, ce qui signifie que ce qui a été réalisé disparaît.

Returnal raconte l’histoire de Selene, une exploratrice spatiale expérimentée qui a un accident lors d’un voyage à travers la galaxie. Son vaisseau atterrit sur une planète hostile où toutes les créatures l’attaquent. Les ennemis sont partout et finissent par la tuer, mais elle revient à la vie encore et encore. Un cycle sans fin qui ne sera rompu que lorsque vous découvrirez tous les mystères cachés.

