Tom Holland clarifie ses déclarations sur le fait d’être Spider-Man au-delà de 30 ans

Nous avons récemment fait écho à certaines déclarations de Tom Holland dans lesquelles il a apparemment commenté qu’il ne se voyait pas jouer à Spider-Man au-delà de 30 ans, assurant que si c’était le cas, « quelque chose ne va pas ». Maintenant, l’acteur lui-même a clarifié ces déclarations dans une récente interview sur Spider-Man No Way Home, expliquant que ses propos avaient été sortis de leur contexte et qu’ils avaient mal interprété son vrai message.

Nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland

Ainsi, et à travers Extra TV, l’acteur a nuancé ses propos : « C’est un parfait exemple de la façon dont tout ce qui est dit est toujours mal interprété et personne ne dit la vérité. Je ne sais pas à quoi ressemblera l’avenir de Spider-Man. Je ne sais pas si je vais en faire partie. Spider-Man vivra toujours en moi, et je sais qu’Amy et le studio ont hâte de découvrir à quoi ressemblera le prochain chapitre de Spider-Man. Si cela m’arrive, alors ce sera très excitant ; mais s’il est temps de m’éloigner, alors je le ferai avec fierté », a déclaré l’acteur.

« Ce dont je parlais dans cette interview où j’ai dit ‘si je joue à Spider-Man quand j’aurai 30 ans, j’aurai fait quelque chose de mal’, c’est parce que je saisirais l’opportunité pour que quelqu’un vienne et changer ce que signifie être Spider-Man. Spider-Man pourrait être plus diversifié, cela pourrait être un personnage féminin, cela pourrait être n’importe quoi. C’est donc ce que je disais, et merci à ce journaliste d’avoir changé ça, je l’apprécie beaucoup », conclut Holland, non sans une certaine ironie dans ses propos.

A tel point que l’acteur assure alors qu’il serait ravi de voir d’autres films de Spider-Man avec d’autres personnages comme Miles Morales, Silk ou Jackpot par exemple.

Spider-Man No Way Home sort en salles le 16 décembre 2021.

Origine | Télévision supplémentaire