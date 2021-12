Une femme James Bond ? Sa société de production ne croit pas que ce soit la voie

Il n’y a toujours pas de successeur pour Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Après No Time to Die, l’acteur britannique termine plus de 15 ans en incarnant le personnage. Comment pourrait-il en être autrement, les gens parlent déjà de qui devrait être le prochain 007. Bien que certaines voix aient parlé de l’option d’en faire une femme, la productrice Barbara Broccoli n’y voit pas du tout clair. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, elle était sceptique quant à cette possibilité.

« Je pense que ce sera un homme car je pense que James Bond ne doit pas être joué par une femme », a admis le producteur. « Je crois au profilage des personnages pour les femmes, pas aux femmes jouant un rôle masculin. » Selon elle, « il n’y a pas assez de bons rôles » pour les actrices, il est donc « très important » pour elle de pouvoir faire des films « pour femmes faits par des femmes ». peut être de n’importe quelle ethnie ou race.

Il est temps de célébrer, pas de chercher des successeurs

La récente première de No Time to Die met fin à la participation de Daniel Craig en tant qu’espion le plus célèbre de la fiction. Broccoli a peu d’intérêt à parler de l’avenir de la série, car son intention est de se concentrer cette année sur le film qui vient de sortir.

« Je veux laisser couler ce film et vraiment célébrer l’incroyable exploit que Daniel a accompli pendant 16 ans. » Bien que « les gens demandent toujours » à propos du prochain James Bond, « c’est comme demander à une petite amie quand elle marche dans l’allée qui sera son prochain mari ». Et il ajoute: « Je ne veux pas penser à qui sera la prochaine personne jusqu’à ce que je l’aie. »

La recherche du nouveau James Bond ne commencera pas avant l’année prochaine 2022. Pendant ce temps, le Hollywood Reporter a également posé des questions sur la possibilité que Cary Fukunaga, réalisateur du film le plus récent, se répète dans les prochains versements. « Nous aimons Cary, il a fait un travail exceptionnel », a-t-il déclaré. «Je ne sais pas s’il en fera un autre. Je pense qu’il s’en est occupé parce qu’il voulait un défi, et il l’a sûrement surmonté. Mais je ne sais pas s’il en ferait un autre, nous aimerions retravailler avec lui ».

Origine | Le journaliste hollywoodien