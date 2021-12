Masayuki Uemura, l’architecte de la NES et de la SNES, est décédé

Masayuki Uemura est décédé. Cela a été notifié par le centre éducatif Ritsumeikan University Center for Game Studies dans un communiqué, dans lequel il a confirmé que le principal architecte du système de divertissement Nintendo, également connu sous le nom de NES ou Famicom au Japon et dans d’autres pays de l’Est, est décédé en décembre. 6. à 78 ans. Uemura était aussi le concepteur de la SNES, le successeur du 8 bits japonais.

Le créateur a rejoint Nintendo en 1971, où il a développé des idées pour les premières consoles de jeux de Nintendo avec Gunpei Yokoi. Au cours de ces années, Uemura a décrit certaines des premières machines de Mario, des systèmes tels que le Color TV-Game 6, 15 ou le Color TV-Game Block Breaker. Plus tard, il s’est concentré sur les projets susmentionnés, les consoles qui ont amené Nintendo au sommet.

Masayuki Uemura dans une photo d’archive.

Dédié à la vie académique

Uemura a quitté Nintendo en 2004, bien qu’il ait continué en tant que conseiller en développement au sein de l’entreprise. Parallèlement, il a consacré une partie de son activité à la recherche académique au sein de la Graduate School of Core Ethics de l’Université Ritsumeikan. En 2011, il a été nommé directeur du Ritsumeikan University Center for Game Studies, poste qu’il a occupé au cours des dernières années de sa vie. De plus, en 2016, il a reçu les Special Achievement Awards du Japan Media Arts Festival, qui récompensent ses contributions à l’industrie du jeu vidéo.

La NES a dominé le marché des consoles depuis son lancement au Japon en 1983. Dans les années à venir, elle s’est développée dans le monde entier, ce qui a été un énorme succès pour Nintendo. Cependant, le changement de génération s’est accompagné d’un renforcement de l’un de ses concurrents, SEGA, qui avec sa Mega Drive a réussi à arracher une partie du marché, ce qui ne veut pas dire que la SNES n’était pas un triomphe pour les créateurs de Mario.

