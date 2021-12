Cyberpunk 2077 : la plainte d’actionnaires contre le CDPR arrêtée en raison d’un éventuel accord

Le lancement de Cyberpunk 2077 s’est également accompagné de promesses aux actionnaires, promesses qui sont tombées dans l’oreille d’un sourd lors de la mise en vente du titre. CD Projekt RED a été contraint de s’excuser pour les débuts désastreux du jeu, qui ont suscité la colère des joueurs et des investisseurs. Sans surprise, certains actionnaires ont décidé de porter l’étude devant les tribunaux, mais il vient d’être confirmé que ce litige a la perspective d’aboutir à un accord.

C’était mercredi dernier lorsque CD Projekt avait déclaré avoir été informé que la plainte en Californie (États-Unis) « avait suspendu les procédures » car « les deux parties » se sont assises à la table des négociations pour parvenir à « un éventuel accord ». En cas d’atteinte de cette situation, ils demanderont l’approbation des organes judiciaires. « La décision d’autoriser ou non la mise en œuvre de l’accord sera renvoyée au tribunal une fois que certaines des conditions formelles seront remplies. »

La ponctuation de CD Projekt

L’entreprise souligne toutefois que la décision d’engager des négociations afin de refermer cette plaie « ne doit en aucun cas être interprétée comme une acceptation tacite par l’entreprise ou les dirigeants du contenu allégué dans les plaintes déposées. .

À la suite du lancement de Cyberpunk 2077, un groupe d’actionnaires aux États-Unis a déposé une plainte en recours collectif dans laquelle ils accusaient l’entreprise d’avoir violé les lois fédérales. Selon les plaignants, CD Projekt a induit les actionnaires en erreur sur la qualité du jeu vidéo, qui, selon eux, leur a causé un préjudice.

Cyberpunk 2077, disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia, fonctionne grâce à la rétrocompatibilité sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. La mise à jour pour la nouvelle génération sera disponible au cours du premier semestre 2022, bien que toujours il n’a pas de date plus précise.

Origine | VGC