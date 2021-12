Kinect était « l’une des plus grandes contributions » au jeu vidéo, selon Phil Spencer

Kinect, cet appareil de pointe sorti pour la Xbox 360 en 2010 avec la possibilité d’adapter le contrôle des mouvements et la reconnaissance vocale via une caméra, a été un succès absolu à l’époque. Ses plus de 35 millions d’unités vendues soutiennent une étape commerciale qui, bien que fugace et maintenant oubliée, était le nom propre de Xbox pendant quelques années. Phil Spencer, PDG de Xbox, considère cela comme l’une des plus grandes contributions de l’entreprise à l’industrie du jeu vidéo.

« Cela nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que pourrait être la Xbox »

Dans une interview avec Edge, Spencer pense que Kinect a suscité un intérêt total pour l’accessibilité ; Des aspects que l’on voit désormais se matérialiser avec des périphériques comme la manette Xbox Adaptive Controller, qui ouvre les portes aux joueurs à mobilité réduite ou à tout type de handicap physique. Ce produit technologique, célébré et reconnu pour sa contribution à l’environnement, s’inscrit dans le parcours amorcé par Kinect une décennie plus tôt.

Kinect

« Avant cela, ce n’était pas qu’ils étaient tous des jeux classés M », commente-t-il sur les productions de Microsoft dans le secteur du divertissement électronique (via VGC), « mais quand nous avons commencé à faire des choses comme Kinect Sports et des choses d’autres développeurs [desde Happy Action Theatre a otros juegos de baile], cela nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que la Xbox pourrait devenir », dit-il.

Phil Spencer attribue au Kinect le rôle de catalyseur pour l’avenir de Xbox en matière d’accessibilité. Ils voulaient que tout le monde puisse jouer, pas forcément manette en main, mais avec des gestes adaptables aux circonstances physiques de chacun. Il reconnaît même avoir reçu des courriels de parents expliquant que leurs enfants ne pouvaient pas jouer aux jeux vidéo jusqu’à ce que Kinect arrive chez eux.

L’avenir de la Xbox est le jeu n’importe où : Xbox Game Pass

« Je jette un coup d’œil au travail d’accessibilité que nous avons effectué, qu’il s’agisse du contrôleur adaptatif ou de notre travail logiciel, et je pense que vous pouvez tracer une ligne directe avec le Kinect. » Pourtant, « C’est un voyage sur lequel nous sommes toujours », conclut Spencer.

L’arrivée de la Xbox One sur le marché fin 2013 était la dernière tentative de Microsoft pour maintenir l’appareil à flot, mais l’obligation initiale de son achat et le manque d’incitations à s’intégrer dans les routines des joueurs réguliers ont entraîné son arrêt. Kinect définitif, malgré le fait qu’il y avait des packs Xbox sans le périphérique. A tel point que Xbox Series X et Xbox Series S ne sont pas compatibles avec cet appareil.

Origine | EDGE (via VGC)