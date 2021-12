Super Smash Bros : Masahiro Sakurai recommande de ne pas prendre les futurs versements pour acquis

Super Smash Bros. Ultimate a scellé son nom dans l’histoire du jeu vidéo. Un classique moderne du genre combat et sa propre saga pour l’équilibre entre quantité et qualité ; C’est un hommage à l’histoire du médium. La définition d’ultime ou « définitive » correspond à la philosophie d’un titre qui n’a rien laissé en suspens, ce qui pose des difficultés pour une éventuelle nouvelle livraison dans le futur. Masahiro Sakurai ne veut pas penser à l’avenir pour le moment.

« Pour le moment, je ne peux pas penser à des perspectives d’avenir », explique-t-il lors d’une réunion avec l’IGN. « Si Nintendo décide qu’il veut faire un jeu de plus et m’offre le travail, alors je commencerai à y penser », reconnaît-il. La décision, cependant, revient principalement à Nintendo. Il est possible qu’il y ait un Smash Bros. sans Masahiro Sakurai.

« Le mieux serait de ne pas supposer qu’il y en aura toujours un autre », ajoute-t-il en référence à l’avenir de Super Smash Bros., bien qu’il soit important de préciser qu’il ne dit pas que la saga est arrivée à un point culminant. finir. « Ça ne va pas forcément continuer avec la création de plus de jeux vidéo, ça pourrait aller autrement », reconnaît le créateur, le père de Kirby et des titres comme Kid Icarus : Uprising, dont la communauté demande son retour. « J’aime avoir l’esprit ouvert sur ce que je dois faire et examiner différentes possibilités », conclut-il.

Super Smash Bros. Ultimate accueille Sora, le dernier ajout à la liste.

Ces déclarations coïncident avec ce qu’il a lui-même prononcé il y a quelques semaines à peine, lorsqu’il évoquait l’avenir de la saga de manière incertaine : « Je n’y pense pas », avait-il déclaré en novembre.

La fin de l’un des plus grands hommages de l’histoire du jeu vidéo

Après l’arrivée de Sora en tant que point culminant de Fighters Pass Vol. 2, le jeu fait ses adieux en grand après avoir inclus deux passes de contenu payant supplémentaires qui ont considérablement augmenté la liste des combattants. Le premier pack (Fighters Pass Vol. 1) coûte 24,99 euros et comprend Joker (Person), Hero (Dragon Quest), Banjo et Kazooie, Terry Bogard (Fatal Fury) et Byleth (Fire Emblem). Le deuxième lot de personnages coûte 29,99 euros et rassemble ces six prétendants : Pyra et Mythra (Xenoblade Chronicles 2), Sefirot (Final Fantasy VII), Steve & Alex (Minecraft), Min Min (ARMS), Kazuya (Tekken) et Sora ( Kingdom Hearts).

Super Smash Bros. Ultimate est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Jusqu’au 30 septembre 2021 dernier, le titre comptait déjà plus de 25,71 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Nous sommes confrontés au jeu de combat le plus réussi de tous les temps.

Origine | IGN