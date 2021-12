Star Wars The Old Republic : L’Héritage des Sith reporté à 2022 ; nouveau rendez-vous

BioWare a annoncé que Star Wars The Old Republic : Legacy of the Sith connaîtra un retard de date de sortie. Initialement prévue pour ce Noël, l’expansion ambitieuse de ce MMORPG déplace sa première au 15 février 2022 prochain.

« Nous avons pris la difficile décision de reporter la sortie de Legacy of the Sith au 15 février 2022 », ont-ils commencé par déclarer dans le message, signé par Keith Kanneg, directeur de projet du jeu vidéo. « Comme beaucoup d’entre vous qui lisez ceci, j’attends personnellement avec impatience le lancement de notre prochaine extension. J’ai vraiment apprécié mes heures à explorer les profondeurs de Manaan, à tester de nouvelles combinaisons d’histoires et de capacités avec les styles de combat, et bien plus encore lors de tests internes », ajoute-t-il, mais « il est clair » qu’ils ont besoin « d’un peu plus de temps », reconnaître.

Pendant cette période supplémentaire, ils consacreront des ressources à tester des aspects qui ne sont pas encore complètement peaufinés afin d’offrir une expérience raffinée et selon les normes de qualité souhaitées par eux et les fans.

Tau Idair.

Star Wars The Old Republic : L’Héritage des Sith ; nouvelle aventure et nouveaux horizons

Star Wars The Old Republic : Legacy of the Sith invite les joueurs à vivre une nouvelle campagne militaire pour conquérir une planète vitale pour leur faction alors qu’ils découvrent le plan ultime du renégat Sith, Dark Malgus. De plus, cette nouvelle extension inclura des améliorations de la qualité de vie dans l’expérience de jeu SWTOR avec une nouvelle fonctionnalité appelée Combat Styles, qui offrira plus d’options et une série d’améliorations mécaniques.

D’autre part, le nombre maximum de niveaux que les joueurs peuvent atteindre sera augmenté de 5, en particulier jusqu’au niveau 80. Les défis les plus compliqués à ce jour de Star Wars : The Old Republic seront également introduits, de nouvelles missions collaboratives à un tombe au sommet d’une montagne sur la planète éloignée Elom, une opération dans les vestiges d’une station de recherche spatiale lointaine, et bien plus encore.

Bien que la date de sortie ait changé, le plan reste intact : cette extension servira de signal de départ pour la grande célébration du 10e anniversaire, qui se déroulera tout au long de 2022 et ajoutera de nouveaux contenus, événements, mises à jour et plus encore.

Le MMORPG de BioWare, Star Wars The Old Republic : Legacy of the Sith, est disponible sur PC. L’année prochaine sera un rendez-vous incontournable pour les fans.

Origine | SWTOR