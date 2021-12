Tous les gagnants du jeu de l’année (GOTY) dans l’histoire des Game Awards

Les Game Awards 2021 sont là. Après une année marquée par la pandémie qui a empêché la tenue de l’événement en personne – il s’agissait d’une connexion numérique avec trois villes différentes – le gala de remise des prix le plus médiatique du secteur du jeu vidéo se tient à l’aube du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre. dans le but de célébrer l’excellence dans le monde du jeu vidéo. Et oui, nous rencontrerons cette année le GOTY, parmi bien d’autres catégories. Maintenant, quels étaient les GOTY des éditions précédentes ? Nous passons en revue tous les gagnants de l’événement sous ce nom, de ses origines à 2020.

Un peu d’histoire sur les Game Awards

Lo primero que hay que dejar claro es que The Game Awards, como tal, existe desde el año 2014. Previamente, desde el año 2003 y hasta la edición que tuvo lugar en 2013, eran los Spike VGA (que se convirtieron en los Spike VGX ), pero el formato no terminaba de arrancar, no tenía el apoyo y repercusión que año y, después de una caída tanto de audiencia como de retorno económico, Spike TV se retiró de la pugna por hacerse cargo de este equivalente a los Oscars de los jeux video.

C’est là qu’entre en jeu le nom de Geoff Keighley, journaliste avec une expérience télévisuelle et dont la participation au Spike VGA l’a amené à diriger lui-même l’évolution du format, qui allait non seulement changer de nom mais aussi se doter d’un packaging de une autre catégorie, ajoutée à la lutte pour les exclusivités, les marques et les invités de luxe. Faites-en un spectacle qu’aucun fan de jeux vidéo ne devrait manquer.

The Game Awards 2021 : les six nominés pour le Game of the Year (GOTY)

Qu’il ait réussi ou non est subjectif, ainsi que si nous sommes d’accord sur le jeu vidéo qui remporte le prix dans chaque catégorie. Ce qui est clair, c’est que les Game Awards ont pris du poids au fil des ans, il y a des dizaines de millions de personnes qui suivent le gala à chaque édition et, pour ne rien arranger, le nombre de premières mondiales ou d’exclusivités mondiales croît de façon exponentielle. Des noms comme The Witcher 3, Uncharted 4, Mario Maker, Bloodborne, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, SoulCalibur VI, Crash Team Racing : Nitro-Fueled, Devil May Cry 5, The Outer Worlds et d’innombrables autres y ont été présentés. ou ils ont offert des nouvelles de grande importance pour leurs études. Sans aller plus loin, en 2019, la Xbox Series X s’est révélée avec style. Qu’est-ce qui nous attend cette année 2021 ? On le saura dans quelques heures.

Tous les gagnants des Game Awards (2003-2020)

Les nominés pour le meilleur jeu de l’année 2021 sont : Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank : Rift Apart et Resident Evil Village. Lors des éditions précédentes, voici les gagnants :

Pointe VGA / Pointe VGX

2003 – Madden NFL 2004

2004 – GTA San Andreas

2005 – Resident Evil 5

2006 – TES IV : L’oubli

2007 – Biochoc

2008 – Grand Theft Auto IV

2009 – Inexploré 2

2010 – Red Dead Redemption

2011 – TES V : Bordeciel

2012 – Les morts-vivants

2013 – Grand Theft Auto V

Les récompenses du jeu