Suicide Squad : Kill the Justice League confirme sa présence aux Game Awards

Suicide Squad : Kill the Justice League, le nouveau projet de Rocksteady Studios, sera présent aux Game Awards. Après avoir appris que nous verrons le nouveau film Sonic the Hedgehog et Le Seigneur des anneaux : Gollum, le co-fondateur et directeur créatif de l’œuvre, Sefton Hill, a annoncé sur son compte Twitter personnel que nous verrons en quelque sorte le long- titre attendu pour les amateurs de DC Comics.

Suicide Squad : Kill the Justice League, va-t-il montrer un nouveau gameplay ?

Aucun autre détail n’a été divulgué pour le moment, l’apparition du jeu a simplement été confirmée lors du gala présenté par Geoff Keighley, dont la célébration est prévue ce vendredi 10 novembre ; à l’aube du jeudi au vendredi en Espagne (02h00 CET).

Le jeu est actuellement en développement pour les consoles PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC en tant que titre solo d’action-aventure mettant l’accent sur la coopération.

Dans Suicide Squad: Kill the Justice League, nous vivrons une histoire avec un récit original dans un grand monde ouvert se déroulant à Metropolis. Les quatre super-vilains de DC – Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark – seront en mission contre une force extraterrestre envahissante et les super-héros de DC, qui sont devenus des méchants pour une raison quelconque et détruisent la ville qu’ils ont juré de protéger. . La première du jeu est prévue pour 2022.

Un autre grand projet au sein de la maison Warner Bros est Gotham Knights, développé par WB Games Montréal. On ne sait pas si ce dernier apparaîtra également aux Game Awards, qui ont promis au moins 10 premières mondiales et une annonce en préparation depuis deux ans et demi.

Origine | Colline de Sefton