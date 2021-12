Serious Sam 4 est mis en vente par surprise et rejoint le Xbox Game Pass

Sans prévenir et comme quelqu’un qui n’en veut pas, Serious Sam 4 : Planet Badass est apparu hier, le 7 décembre 2021, dans les boutiques numériques de PS5 et Xbox Series X/S, où il est déjà disponible à l’achat et en jouissance immédiate (à un prix de 39,99 euros). Mais non seulement cela, mais le jeu a également fait une apparition sur Xbox Game Pass n’ayant toujours été annoncé nulle part (auriez-vous prévu de surprendre aux Game Awards 2021 ?). Quoi qu’il en soit, cela devient une option nouvelle et recommandée pour les amateurs d’action à la première personne, et en particulier ceux qui aiment de fortes doses de folie et de ruse.

Le jeu sert de préquelle à Serious Sam 3 : BFE et bien qu’il soit sorti sur PC en septembre 2020, sa version console était restée dans les limbes, éternellement reportée. Il est vrai que Serious Sam 4 n’avait pas de grandes notes, mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un FPS effréné plein de personnalité dans lequel, comme dans le reste de la saga, nous devons défendre l’humanité en commettant un délicieux génocide extraterrestre. Le titre nous propose de nous replonger une nouvelle fois dans le skin de Sam « Serious » Stone, qui doit s’armer jusqu’aux dents (pas seulement d’armes, mais aussi de blagues), pour répartir l’étoupe entre toutes sortes de monstres et créatures. De plus, cette fois, il comprend un mode multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, multipliant le chaos et le plaisir.

Le Xbox Game Pass clôture 2021 en grand

Le service d’abonnement de Microsoft vise à quitter 2021 par la grande porte. Serious Sam 4: Planet Badass n’est pas votre seule surprise pour cette dernière partie de l’année et dans les prochains jours, il comprendra la liste de jeux suivante :