Halo Infinite ne permet pas de rejouer les missions de l’histoire ; 343 Industries promet d’y remédier

L’une des caractéristiques communes à tous les Halo est la possibilité, une fois la campagne terminée pour la première fois, de rejouer n’importe quelle mission que l’on veut quand on veut. Une option qui nous permet de revivre nos moments préférés, d’obtenir les crânes et les réalisations spécifiques d’une phase, ou de venir progressivement à bout du jeu en difficulté légendaire et en mode LASO (Legendary All Skulls On). Cependant, il semble que Halo Infinite ait choisi de briser cette tradition. Le titre permet uniquement d’exécuter l’histoire sans donner la possibilité de sélectionner un niveau spécifique. Un sacrilège seulement à la hauteur de la suppression de l’écran partagé (on vous regarde, Halo 5…). De 343 Industries, ils ont voulu clarifier la raison de la décision et ont promis de la revoir à l’avenir.

« Nous n’avons pas encore de date, mais nous y travaillons », a reconnu Paul Crocker, directeur créatif associé chez 343 Industries, dans une interview pour The Verge. « Nous voulons que cela fonctionne bien et lorsque vous avez un jeu plus ouvert, les choses deviennent assez compliquées. Au final, nous nous sommes concentrés sur la création de la meilleure campagne solo possible et à partir de là sur l’ajout de fonctions. Nous voulions à la fois la coopérative et la possibilité de rejouer les missions. Ils étaient sur le point de sortir, mais nous devions prioriser pour arriver à temps. » Pour compenser, Crocker prévoit que les objets de collection (les mythiques crânes Halo et les nouveaux blocs de données) s’accumulent entre les jeux, nous en prenons donc un lors d’un passage et il ne sera pas nécessaire de l’obtenir dans un autre.

Comptes en attente Halo Infinite

Les notes Halo Infinite le marquent comme l’un des meilleurs tireurs de 2021, mais comme le reconnaît Crocker, le jeu a toujours des comptes en suspens. A la possibilité de rejouer n’importe quelle mission, il faut ajouter les modes coopératif et forge, qui arriveront fin mai, coïncidant avec la clôture de la première saison de son mode multijoueur. Et précisément avec ce dernier, ils doivent également faire certaines des fonctionnalités encore à fermer. La comunidad está reclamando un sistema de progresión online distinto (para el que ya han llegado las primeras mejoras) y nuevos modos y mapas como Infection, Fiesta, SWAT o Free for All (para los que sí hay una primera fecha: antes de que acabe l’année). Cette fois, la mission du Master Chief est attendue depuis longtemps.