God of War sur PC revendique des graphismes et montre toutes ses améliorations : 4K, 60 fps, reflets…

Kratos et Atreus feront le saut sur PC le 14 janvier 2022 et avec la date qui se profile à l’horizon, Sony a publié une nouvelle bande-annonce pour cette version du jeu qui rendra très difficile pour lui de ne pas saisir votre carte au Mages. Car la vidéo (que vous pouvez voir à propos de cette actualité) montre le saut graphique du titre et toutes les caractéristiques et actualités techniques que God of War intégrera sur PC.

Les nouvelles fonctionnalités présentées par Santa Monica incluent des ombres plus nettes, des reflets intérieurs améliorés, une occlusion ambiante (GTAO et SSDO), des textures retouchées, la prise en charge de NVIDIA Reflex et AMD Fidelity, le super échantillonnage (DLSS), une résolution 4K et une fréquence d’images déverrouillée, un délai réduit, etc. Le jeu vous permettra d’utiliser Dualshock 4, Dualsense (nous vous expliquons ici comment le connecter à un PC) ou toute autre manette (clavier et souris également, entièrement personnalisable), et il supportera même les moniteurs ultraponomatiques (21 : 9 ).

Sony semble avoir tiré les leçons de ses dernières incursions dans le monde du PC, où nous avons déjà pu profiter de titres tels que Horizon : Zero Dawn (depuis 2020) et Days Gone (depuis l’été 2021). Les deux jeux avaient quelques problèmes d’optimisation et de performances, mais cette fois le changement de système semble avoir pris beaucoup plus de soin au point de confier la tâche à une étude externe. L’entreprise devient de plus en plus sérieuse dans son assaut sur les composants et dans son projet de donner une seconde vie à ses exclusivités sur PC, pour lesquelles elle a même créé son propre label, PlayStation PC. En tout cas, l’arrivée de God of War sur PC est l’excuse parfaite pour rejouer l’aventure qui a remporté le prix du Jeu de l’année 2018 pour la première de sa suite, God of War Ragnarok, ce qui est plus qu’il n’en faudra très probablement. nous plusieurs années pour le voir sur PC. Et si vous n’êtes pas très console, on vous rappelle qu’après God of War ce sera Uncharted qui fera le saut sur PC, et jamais mieux dit.