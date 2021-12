God of War sur PC : configuration minimale, recommandée, mode performance et Ultra

Il y a quelques années cela nous aurait paru surréaliste, mais les temps changent et aujourd’hui Sony hésite de moins en moins à lancer ses exclusivités sur PC, objectif pour lequel il a même créé son propre label, PlayStation PC. En vertu de celui-ci, les utilisateurs de composants ont déjà pu profiter de titres tels que Horizon : Zero Dawn (depuis 2020) et Days Gone (depuis l’été dernier), qui seront bientôt rejoints par God of War. Plus précisément le 14 janvier 2022. Ce sera alors lorsque Kratos et Atreus apporteront sur PC l’aventure qui sera proclamée Jeu de l’année 2018 et pour laquelle dans quelques mois nous aurons également une suite, God of War Ragnarok, vraisemblablement exclusif sur PS4 et PS5 depuis plusieurs années.

Avec la date si proche du calendrier, Santa Monica Studio a voulu dissiper tout doute sur les différentes exigences nécessaires pour profiter du jeu et des performances que l’on peut en attendre en fonction de l’équipement dont nous disposons. Certaines des spécifications les plus détaillées ne sont pas petites et nécessitent une bonne équipe pour dépasser le niveau de la PS4, surtout si l’on veut profiter de God of War en 4K et 60 fps. Comme nouveauté, le titre comprend un mode de performance conforme à 1440p pour atteindre 60 images par seconde, si essentiel dans tout hack and slash digne de ce nom. Nous vous laissons tous les détails pour que vous puissiez faire votre propre estimation :

God of War PC – Configuration minimale requise :

Performances attendues : Faible – 720p / 30 ips

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version minimale 1809)

Stockage : 70 Go de disque dur

Mémoire RAM : 16 Go DDR

Processeur (CPU) : Intel i5-2500k (4 cœurs 3,3 GHz) / AMD Ryzen 3 1200 (4 cœurs 3,1 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GTX 960 (4 Go) / AMD R9 290X (4 Go)

God of War PC – Exigences recommandées :

Performances attendues : Original – 1080p / 30 ips

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version minimale 1809)

Stockage : 70 Go de disque dur

Mémoire RAM : 16 Go DDR

Processeur (CPU) : Intel i5-6600k (4 cœurs 3,5 GHz) / AMD Ryzen 5 2400 (4 cœurs 3,6 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GTX 1060 (6 Go) / AMD RX 570 (4 Go)

God of War PC – Exigences élevées :

Performances attendues : Original – 1080p / 60 ips

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version minimale 1809)

Stockage : 70 Go de disque dur

Mémoire RAM : 8 Go DDR

Processeur (CPU) : Intel i7-4770k (4 cœurs 3,5 GHz) / AMD Ryzen 7 2700 (8 cœurs 3,2 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 (8 Go) / AMD RX 5600 XT (6 Go)

God of War PC – Conditions requises pour le mode Performance :

Performances attendues : Élevée – 1440p/60fps

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version minimale 1809)

Stockage : 70 Go de disque dur

Mémoire RAM : 16 Go DDR

Processeur (CPU) : Intel i7-7700k (4 cœurs 4,2 GHz) / AMD Ryzen 7 3700 (8 cœurs 3,6 GHz)

Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 (8 Go) / AMD RX 5700 XT (8 Go)

God of War PC – Exigences Ultra

Performances attendues : Élevée – 4K / 60fps

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version minimale 1809)

Stockage : 70 Go de disque dur

Mémoire RAM : 16 Go DDR

Processeur (CPU) : Intel i9-9900k (8 cœurs 3,6 GHz) / AMD Ryzen 9 3950 (16 cœurs 3,5 GHz)

Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 (10 Go) / AMD RX 6800 XT (16 Go)