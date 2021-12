Venom 3 est une réalité ; Sony confirme que le film est déjà en cours

Bien qu’il y ait eu des doutes sur l’avenir du personnage avant la première de There Will Be Carnage, il semble que la suite de Venom ait bien fonctionné commercialement. Les chiffres ont accompagné au point que Sony Pictures a déjà lancé un nouvel opus. Cela a été confirmé par l’une des productrices du film, Amy Pascal, qui a déclaré ce qui suit : « Pour le moment, nous sommes dans la phase de planification, mais nous nous efforçons également de faire en sorte que tout le monde voit Spider-Man: No Way Home ». Alors oui, Venom 3 est en route, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir et il faudra du temps pour arriver en salles.

Ceux qui célébreront bientôt la nouvelle et confirmeront leur présence seront son protagoniste, Tom Hardy, et son réalisateur, Andy Serkis. Peu de temps avant la première de Habrá Matanza, Hardy était enthousiasmé par l’idée et a assuré que tout le monde dans le studio était « très, très satisfait du résultat ». Pour sa part, Serkis a abandonné plus d’une fois qu’il aimerait répéter en tant que réalisateur, car « il y a un monde merveilleux à explorer et assez amusant ». Qui d’autre devrait répéter? Pouvons-nous deviner la direction du personnage après Spider-Man : No Way Home ? C’est ainsi que sa scène post-crédit semblait faire allusion à lui et à l’insistance d’Amy Pascal pour que nous ne la manquions pas. Le moment est-il venu de la rencontre avec Spider-Man que nous attendons tous ?

Le venin dans les jeux vidéo

Bien que cela semble compliqué, si Sony Pictures réussissait à faire sortir ce futur Venom 3 en salles en 2023, cela coïnciderait très probablement avec Marvel’s Spider-Man 2, la suite de l’adaptation exceptionnelle d’Insomniac Games. Annoncé il y a quelques mois, après l’aussi excellent Spider-Man : Miles Morales, ce nouvel opus date d’ici là et bien qu’on l’ait à peine vu dans un trailer, il confirme justement que Venom sera l’un des méchants à qui l’on s’adresse. y faire face. Les stars s’alignent-elles pour que nous puissions bientôt revoir l’un des duels les plus mythiques du wall-crawler dans le cinéma et les jeux vidéo ?