Franklin est de retour ! Rockstar annonce le contrat, une nouvelle histoire pour GTA Online

Huit ans se sont écoulés depuis la sortie de Grand Theft Auto V (2013), mais l’histoire de Franklin n’est pas encore terminée. Rockstar Games vient d’annoncer que le personnage se plongera dans une nouvelle aventure à partir du 15 décembre 2021 prochain, bien que cette fois il le fera dans The Contract, la prochaine mise à jour de GTA Online dans laquelle nous retrouverons plus d’un familier visage et nous profiterons des nouveaux thèmes Dr. Dre spécialement conçus pour le jeu.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce sur ces lignes, GTA Online: The Contract se déroule plusieurs années après que GTA V. Franklin ait prospéré et ouvert sa propre entreprise, une « agence de solutions de célébrités » dont les services sont aussi louches qu’ils le paraissent. Pour mener à bien l’agence, Franklin s’associera à Lamar Davis et au Dr Dre lui-même. El famoso rapero había colaborado en el pasado con la saga, para la que había sacado varias canciones (y en la que hasta fue parodiado por CJ en San Andreas), pero esta vez contará con su propio personaje y de hecho la historia girará en torno à lui.

Selon le synopsis initial de Rockstar, le Dr Dre s’est fait voler les nouvelles chansons qu’il composait et demandera à l’agence de Franklin de les récupérer. C’est le contrat le plus important qu’ils aient reçu jusqu’à présent et ils n’ont aucune intention de le gâcher, alors ils se lanceront dans « un voyage sauvage et hilarant à travers Los Santos qui les mènera des rues du vieux quartier de Franklin aux fêtes les plus chaudes en ville, et des manoirs libertins aux bureaux du FBI. » Tout cela pendant que de vieux amis nous rejoignent, comme le mythique Chop.

Qu’est-il arrivé à GTA : la trilogie ?

En attendant de nouveaux détails sur cette extension pour GTA Online, nous vous rappelons que si vous avez acheté GTA : The Trilogy sur PC, vous pouvez désormais télécharger une copie gratuite des versions originales de GTA III, Vice City et San Andreas. C’est la façon dont Rockstar s’excuse après les problèmes initiaux du jeu. Loin d’être l’hommage que méritait la saga, cette Definitive Edition s’est avérée plus décevante que définitive, comme le disait notre confrère Francisco J. Brenlla (alias Franchuzas) dans l’analyse Netcost-Security.

Non seulement les astuces et les thèmes musicaux ont été supprimés, mais en plus de cela, GTA: The Trilogy était injouable à ses débuts en raison du crash du propre lanceur de Rockstar. Cela a entraîné le sabotage correspondant de la communauté et dans lequel le développeur sera contraint de retirer le jeu de la vente. Le tout accompagné de problèmes techniques, de bugs et de litiges juridiques sur plusieurs licences expirées qui étaient toujours dans les fichiers de titre. La guerre entre les moddeurs et Take Two a été féroce dans les tribunaux et les réseaux, mais avec les décisions de ramener les originaux et de les donner aux acheteurs de GTA Trilogy, Rockstar espère désamorcer les choses et entamer le long chemin de la rédemption qui nous attend. cette compilation. Nous verrons si avec The Contract les choses fonctionnent à nouveau comme elles le devraient.