Fortnite : Mary Jane (Spider-Man) arrive bientôt en tant que skin et PNJ

La saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapter 3 a débuté le 12/05/2021, et l’une de ses principales attractions est la possibilité d’incarner Spider-Man, le célèbre wall-crawler. Grâce aux outils et techniques de datamining, nous savons que vous ne serez pas seul ; Mary Jane, l’un de ses principaux intérêts amoureux, arrive bientôt dans le jeu en tant que nouveau skin et en tant que personnage / PNJ. Juste en dessous, nous vous disons tout ce que nous savons :

Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : Mary Jane Watson, de Spider-Man, arrivera en tant que skin et PNJ

En plongeant un peu dans les fichiers Fortnite Battle Royale, dans les fichiers correspondant aux services des PNJ qui sont actuellement dans le jeu, on peut vérifier qu’il y en a un dont le nom de code est « Mary Jane », tel quel. Cela doit être oui ou oui une référence à Mary Jane Watson, un personnage régulier dans les histoires de Spider-Man, et l’un de ses grands amours.

Parmi ses services, nous avons la vente de pistolets, la vente de Spider-Man’s Web Thrower (un nouvel objet de rareté mythique qui devrait être ajouté le 11/12/2021 s’il n’y a pas de délai), et révéler le prochain cercle de la tempête . L’une des quêtes de Shanta’s Gem Shards suggère que Mary Jane apparaîtra dans The Daily Bugle, l’une des nouvelles zones de l’île.

Le Daily Bugle est l’une des nouvelles zones de la carte Fortnite Chapter 3 Season 1

En base a lo que ha sucedido previamente, la experiencia nos dice que el hecho de que Epic Games cree assets y recursos para un NPC implica necesariamente que no van a limitarse a que sea una habitante de la isla más, sino que también llegaría como skin Boutique. Pour l’instant, nous ne savons pas quand il sera disponible soit en tant que PNJ, soit en tant que skin.

Nous vous rappelons qu’Epic Games a annoncé dans un article sur le blog officiel de Fortnite que « de nouveaux arachnides (ainsi que quelques amis et ennemis) » arriveront dans la boutique d’objets tout au long de la saison. Nous comprenons que Mary Jane est l’un de ces nouveaux skins de personnage de Spider-Man dans Fortnite Battle Royale. Nous vous informerons à nouveau dès que nous en saurons plus ou qu’il y aura une annonce officielle.

