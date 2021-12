Sonic The Movie 2 montre sa première affiche officielle et confirme la voix de Tails

Bien que nous savions déjà que Sonic sera aux Game Awards 2021, jusqu’à présent nous ne connaissions pas la raison de sa présence, et bien que nous pensions que cela pourrait avoir à voir avec son prochain jeu (Sonic Frontiers ?), il semble que ce sera le cas. en fait être en relation avec Sonic The Movie 2, qui montrera sa première bande-annonce lors du gala de remise des prix (vérifiez ici l’heure qu’il sera dans votre pays). Pour vous mettre en appétit, les réseaux sociaux du film ont été mis à jour avec une première affiche où l’on peut voir notre hérisson préféré, le retour de Jim Carrey dans le rôle du docteur Eggman et l’une des apparitions stellaires de cette suite : Tails, qui se laisse déjà voir dans la scène après le générique de l’original.

Qui seront Knuckles et Tails ?

Et en parlant de Tails, au cours des dernières heures, il a également été confirmé qui exprimera le personnage. À la surprise et à la joie de tous, il n’y aura pas de choses étranges. Pas de changements avec des raisons commerciales comme celle qui a généré la polémique de Lola Bunny dans Space Jam 2. La personne en charge de donner vie à Tails sera Colleen O’Shaughnessey, la même personne qui prête sa voix dans les jeux vidéo et une voix expérimentée actrice celle qu’Anglo a entendue dans Naruto, Digimon et des centaines d’autres emplois. O’Shaughnessey est ainsi rejoint par Idris Leiba dans le rôle de Knuckles. Voici la réaction de l’actrice à la nouvelle :

Emmener mon vieux copain Tails pour une autre aventure. Ravi d’annoncer que je suis la voix de Miles « Tails » Prower dans # SonicMovie2! J’ai hâte que vous le voyiez tous sur grand écran. – Colleen O’Shaughnessey (@VOColleen) 7 décembre 2021

Sonic Movie 2 a terminé le tournage en mai dernier et est en post-production depuis, finissant de peaufiner son aspect final. Ce trailer vous permettra de voir son évolution et servira à vous ouvrir la bouche pour sa première, prévue en salles le 8 avril 2022. Il sera à nouveau réalisé par Jeff Fowler et s’inspirera du mythique Sonic The Hedgehog 3 & Knuckles . Comme dans celui-là, le hérisson le plus rapide de la planète partira à la recherche d’une émeraude du chaos capable de construire et de détruire des civilisations entières. Entre jeux, films et même séries (le nouveau Sonic Prime pour Netflix), 2022 s’annonce comme une grande année pour le personnage de Sega.