Halo Infinite nécessite un téléchargement de 25 Go pour la campagne ; ne peut pas être préchargé

Attendre touche à sa fin. Ou bien, presque. 343 Industries a confirmé que lorsque Halo Infinite sera mis en vente aujourd’hui, le 8 décembre 2021 (vérifiez ici à quelle heure il sera disponible dans votre pays), nous ne pourrons pas nous mettre immédiatement à la place du Master Chief, mais nous devra effectuer un téléchargement de 25 Go. Et comme il n’y a malheureusement pas d’option pour l’abaisser maintenant pour faire avancer le travail, il semble que vous deviez vous ronger les ongles un peu plus.

Cette décision a particulièrement déçu les acheteurs de la version physique de Halo Infinite, qui ont découvert que le disque n’incluait pas le jeu et nécessitait également un téléchargement supplémentaire. Tout le monde, aussi bien ceux qui ont eu la chance d’en avoir une copie à l’avance que ceux qui en ont eu une ce matin, ont été obligés d’attendre comme les autres la mise en ligne de la mise à jour correspondante.

Bien que vous ne puissiez pas précharger officiellement le #HaloInfini campagne (désolé !), vous pouvez prendre une longueur d’avance en installant le package MP si vous ne l’avez pas encore et gagner un peu de temps demain. https://t.co/a0QnimHED6 – Brian Jarrard (@ ske7ch) 8 décembre 2021

On ne sait jamais comment cela affectera les serveurs et la vitesse de téléchargement, bien que si l’on se laisse emporter par l’expérience avec le multijoueur (lancé il y a un mois en format free to play), il n’y a aucune raison de mal penser. En tout cas, c’est la taille finale que l’installation Halo Infinite occupera sur les ordinateurs et les consoles :

Si nous avons déjà installé la version bêta multijoueur …

Multijoueur amélioré : 3,97 G

Installer la campagne : 25,86 Go

Les deux : 29,83 Go

Si nous n’avons rien d’installé…

Télécharger uniquement le multijoueur : 26,53 Go

Téléchargement multijoueur et campagne : 48,42 Go

Tout est à mettre entre les mains de Jean 117 dans sa nouvelle épopée, qui semble être à la hauteur de la saga. Dans l’analyse de cette maison, où Halo Infinite a remporté un 9 méritoire, notre confrère Alejandro Castillo commente que « 343 Industries a donné son bras pour tordre et a renoncé à sa vision créative pour revenir à la case de départ. Moderniser juste ce qu’il faut une formule immortelle et rend vibrons à nouveau avec le Master Chief dans une aventure que seule la marque Halo est capable d’offrir ».