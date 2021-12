Halo Infinite : comparaison des graphismes et des FPS sur Xbox Series vs Xbox One vs PC

Halo Infinite est en vente aujourd’hui, mercredi 8 décembre 2021, sur les consoles Xbox Series, Xbox One et Windows 10 PC. Comment pourrait-il en être autrement, il le fait aussi sur Xbox Game Pass. Le compte à rebours est terminé et, à en juger par les résultats, nous parlons d’un excellent jeu vidéo (vous pouvez lire notre analyse ici). La Campagne fait ses débuts à cette date, accompagnant ainsi le mode multijoueur de plus en plus encombré. Depuis le canal Bits Analyst, nous pouvons voir une comparaison graphique et FPS de la version finale de la campagne sur Xbox Series, Xbox One et ordinateur. C’est ainsi qu’ils diffèrent.

Comparaison graphique et performances Halo Infinite : voici à quoi ressemble la campagne

Bit Analyst explique que toutes les versions de la console Xbox utilisent une reconstruction d’upsamplin temporaire, qui est appliquée de manière plus visible à une résolution horizontale. Plus précisément, dans la Xbox Series X, nous avons deux modes graphiques : le mode qualité avec une résolution de 2160p (reconstruction temporaire, généralement à 1800p) à 60 FPS ; et un autre mode FPS dans lequel on peut jouer jusqu’à 120 FPS en résolution 1440p (reconstruction temporaire, généralement 1188p). La principale différence visible est la distance de dessin, qui est réduite dans les ombres, les reflets et la qualité du terrain en mode FPS.

La Xbox Series S propose également deux modes graphiques. Le premier, 1080p à 30 FPS ; le second, dynamique 1080p à 60 FPS. On retrouve ensuite la dernière génération de consoles, où la Xbox One X atteint la résolution 4K dans son mode qualité, mais à 30 FPS. Vous pouvez profiter du mode 60 FPS avec reconstruction temporelle en résolution dynamique 1440p. Enfin, la Xbox One d’origine vétéran vous permet de jouer en 1080p dynamique (972p généralement) à 30 FPS. La principale différence entre la version next gen et la Xbox One est le chargement polygonal, notamment au sol. De plus, certains éléments d’ombre destructibles ou dynamiques ne sont pas projetés sur les versions Xbox One et Xbox One X.

Notons enfin que les versions Xbox Series S et Xbox One X présentent certains problèmes de bégaiement en mode qualité à 30 FPS.

Halo Infinite sera lancé ce 8 décembre au format physique et numérique pour Xbox Series, Xbox One et PC Windows 10. Également sur Xbox Game Pass. Vous pouvez vérifier ici l’heure de déverrouillage de la campagne dans votre pays.

Origine | L’analyste de bits