Ils imaginent Zelda Ocarina of Time avec Unreal Engine 5 et le résultat est incroyable

The Legend of Zelda : Ocarina of Time est l’une des œuvres les plus importantes de l’histoire des jeux vidéo. Son importance et son influence dans le secteur sont encore évidentes aujourd’hui, un titre qui est le produit d’une étude et d’une inspiration pour les fans et les artistes. L’utilisateur de YouTube RwanLink a publié une vidéo montrant à quoi ressemblerait une version de nouvelle génération du mythe Nintendo 64 en utilisant le moteur graphique Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Cela peut vous intéresser :

S’il y a quelques jours seulement nous avons vu les premiers résultats de cet Unreal Engine 5 avec des personnalités comme Keanu Reeves ou dans Fortnite : Battle Royale lui-même, qui fera le grand saut vers ce nouvel outil aux performances surprenantes, maintenant nous pouvons voir ce que le village Kakariko d’Ocarina of Time avec un éclairage vraiment réaliste.

Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons un fan-remake de cet opus de la série Nintendo, mais c’est la première fois que nous le voyons profiter des techniques d’éclairage Lumen alimentées par Nanite. Tout cela sans renoncer au style artistique original, qui fait de cette récréation un hommage respectueux plein de détails, de couleurs et de fidélité.

Comment et où jouer à Legend of Zelda : Ocarina of Time en 2021

Cette récréation n’est pas disponible en téléchargement, il ne s’agit que d’une vidéo résultant du projet sur lequel vous travaillez. Pour jouer officiellement à The Legend of Zelda: Ocarina of Time au milieu de 2021, nous avons plusieurs options. Le premier d’entre eux est le récent Nintendo Switch Online + Expansion Pack, où il est disponible avec une autre sélection de titres Nintendo 64.

Une autre option est la console virtuelle Wii U pour un prix conseillé de 9,99 euros. Enfin, nous avons les options physiques d’origine à la fois de la Nintendo 64 (dont la cartouche est arrêtée depuis des années ; uniquement disponible en seconde main) et de l’excellent remake de Grezzo pour Nintendo 3DS publié il y a dix ans : The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D , qui est également la seule option pour en profiter en Français ; ajouté à d’autres commodités et améliorations telles que sa section graphique renouvelée et d’autres améliorations dans le gameplay.

Origine | DSOGaming