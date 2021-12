Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl vendent 6 millions d’unités en une semaine

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ont vendu plus de 6 millions d’unités dans le monde au cours de leur première semaine de vente. Les remakes des éditions originales de la Nintendo DS développées par ILCA pour Nintendo Switch ont fait leurs débuts de manière importante dans des endroits comme le Royaume-Uni, l’Espagne et le Japon ; Et maintenant, nous savons que ces symptômes territoriaux se sont traduits par une première indéniable au niveau commercial.

Pokémon Sword and Shield (2019, Nintendo Switch) a également fait ses débuts avec 6 millions d’exemplaires vendus au cours de leur première semaine disponible; en envisageant toujours des copies au format physique et numérique (à la fois eShop et cartes à code échangeables). De son côté, Pokémon Let’s Go, Pikachu ! / Évoli ! ils ont réussi à vendre 3 millions d’exemplaires en trois jours.

Les remakes de Sinnoh font leurs débuts avec beaucoup de force sur Nintendo Switch

La première de ces remakes de la région de Sinnoh révèle deux choses. La première est que la saga principale de la saga a une belle santé commerciale ; malgré le fait que le résultat n’a pas été aussi satisfaisant que prévu. La seconde est que la stratégie de The Pokémon Company d’externaliser un travail de ce calibre — pour la première fois dans l’histoire que les versements canoniques ne sont pas développés par Game Freak, les parents de la série — a été couronnée de succès en termes de ventes.

Si on regarde les étapes de la génération VI et de la génération VII, l’ère de la Nintendo 3DS, on voit que Pokémon X/Y (2013) s’est vendu à 4 millions d’exemplaires en deux jours ; Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire (2014) ont fait de même avec 3 millions d’exemplaires en trois jours ; tandis que Pokémon Soleil et Lune (2016) a commencé la septième génération avec 7,2 millions d’unités prometteuses au cours de ses deux premières semaines.

Dans l’image jointe à cette actualité, vous pouvez voir un tableau montrant le classement des ventes cumulées des principales livraisons Pokémon jusqu’au 30 septembre 2021.

Combien coûteront Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ?

La question est maintenant la suivante : jusqu’où iront Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ? Tout indique que les presque 14 millions d’exemplaires de Pokémon Let’s Go! en fait, il est encore plus plausible de penser que les plus de 17 millions d’unités vendues des livraisons originales de la Nintendo DS Pearl et Diamond sont dépassées. Tout dépendra de votre capacité à être attractif au bout de trois ou quatre trimestres.

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sont disponibles exclusivement pour Nintendo Switch dans des formats physiques et numériques.

Origine | Gamebiz