Les Game Awards se rapprochent de plus en plus. Le gala de remise des prix avec la plus grande popularité mondiale se tient aux premières heures de ce 10 décembre, à partir de 02h00 (CET) du matin du jeudi au vendredi, et ce sera alors lorsque nous saurons quel jeu est choisi Jeu de l’année ou Jeu de l’année (GOTY). Sans surprise, de nombreux utilisateurs se demandent si c’est Geoff Keighley qui choisit les nominés dans chaque catégorie. La réponse est non. Nous expliquons qui vote aux Game Awards, qui choisit les jeux nominés et les lauréats suivants.

Ce sont les six jeux nominés pour GOTY aux Game Awards 2021.

Méthodologie : comment fonctionnent les Game Awards | Candidatures

Les Game Awards disposent d’un Jury composé de 103 médias spécialisés dans le jeu vidéo et d’une sélection d’influenceurs du monde entier. Dans cette centaine de titres nationaux et internationaux se trouve Netcost-Security, qui, comme le reste des sélectionnés, reçoit une liste de catégories dans lesquelles les nominés doivent être proposés quelques semaines avant l’événement (généralement cinq ou six par catégorie).

Une fois cette liste complétée, les rédactions renvoient à l’organisation de Geoff Keighley leurs nominations pour les nominés, qui doivent être des jeux vidéo publiés entre décembre 2020 et le 19 novembre 2021 dans le cas de l’édition 2021.

Ensuite, une fois les votes comptés, les Game Awards rendent publics les nominés. Il est temps de choisir les gagnants.

Prochaine étape : choisir les gagnants des Game Awards

Qui choisit les gagnants ? L’étape suivante est similaire, mais pas identique. Encore une fois, dans un délai déterminé, les Game Awards reprendront contact avec les rédactions et les influenceurs afin qu’ils puissent choisir les GAGNANTS de chaque catégorie.

En fonction de chaque rédaction, il est possible que dans certains médias seul le rédacteur en chef vote ; laissez voter une sélection d’éditeurs ou même des collaborateurs. La procédure est régie par les critères éditoriaux de chaque média.

Les votes des médias spécialisés et des influenceurs représentent 90 % du score total.

Le public représente les 10 % restants du score.

La somme des deux détermine exactement quels jeux sont choisis comme gagnants dans chacune des catégories The Game Awards.

Il y a une exception dans une catégorie, la Player’s Voice qui a remporté le populaire Ghost of Tsushima en 2020. Ce prix est choisi exclusivement par le public et se compose de trois tours éliminatoires. Vous pouvez voter ici jusqu’au 8 décembre.