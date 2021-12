Phil Spencer ne veut rien savoir de la guerre des consoles, ces affrontements dialectiques entre fans très sympathiques à une marque en même temps qu’on se bat avec le maximum de concurrent. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, cependant, mais c’est un contexte dont le principal responsable de Xbox veut s’éloigner, comme expliqué dans EDGE.

« Je ne dépense aucune énergie sur » comment réduire la taille des autres plates-formes de jeux vidéo et faire croître la Xbox « », commente Spencer (via VGC). « Je suis plus intéressé par la croissance du gâteau du jeu vidéo que par notre part du gâteau en mangeant celle des autres », exemplifie-t-il.

« Tout cela n’aide pas à la croissance de l’industrie »

Phil Spencer n’a jamais refusé de valoriser les mérites de ses concurrents ; que ce soit Nintendo ou Sony, et il est connu pour participer au bien-être des communautés d’utilisateurs. De même, il a été l’un des principaux moteurs du cross-play entre plateformes, qui s’installe peu à peu entre différentes marques et éditeurs.

« C’est pourquoi nous nous concentrons sur des choses comme le cross-play [juego cruzado] et la sauvegarde croisée [progresión cruzada] », Il ajoute. Phil Spencer se demande pourquoi deux personnes peuvent se voir dans l’hypothèse de ne pas pouvoir jouer ensemble à un jeu vidéo spécifique en ligne simplement parce que l’une a une console d’une marque et l’autre d’une autre. Son objectif est précisément de mettre fin à ces politiques et, d’une certaine manière, de mettre fin aux barrières qui ont été imposées dans l’industrie ces dernières années.

« Tout cela ne contribue pas à la croissance de l’industrie », dit-il. « Pour nous, il ne s’agit pas que l’autre devienne plus petit pour que nous puissions devenir plus grands. »

En février 2020 dernier, avant le début de la pandémie à grande échelle en Occident, Phil Spencer appelait Amazon et Google ses grands concurrents du futur ; pas si Nintendo et Sony.

Xbox Game Pass, présent et futur de Microsoft dans les jeux vidéo

L’avenir de Xbox passe par la mise en œuvre de son écosystème, dont le Xbox Game Pass est la pierre angulaire. Son service comprend plus de 200 titres d’une multitude d’éditeurs ; y compris Xbox Game Studios lui-même et Bethesda Game Studios, qui proposent leurs sorties du premier jour dans cette bibliothèque. La clé de différenciation est qu’il est disponible non seulement sur les consoles Xbox One et Xbox Series, mais également sur les ordinateurs Windows et les appareils mobiles iOS et Android via le cloud (Xbox Cloud Gaming) ; disponible pendant quelques semaines comme alternative pour les utilisateurs de consoles Xbox.

Origine | EDGE (via VGC)