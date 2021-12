Événement Pokémon GO Tour Johto : date, heure, prix, versions et exclusivités

Niantic a offert tous les détails de l’événement tant attendu du Tour pour Pokémon GO : Johto. Après le Pokémon GO : Kanto Tour en début d’année, un franc succès tant il était amusant et l’hommage qu’il a rendu à la saga à l’occasion du 25e anniversaire, il est temps d’en faire de même avec Generation II , la région de Johto, que nous avons rencontrée pour la première fois dans les éditions Or et Argent. On vous dit tout sur cet événement dans le jeu pour iOS et Android ; y compris la date, le prix du billet et les versions disponibles. Pokémon GO continue de célébrer.

Pokémon GO Tour : Johto, une célébration de la deuxième génération

Pour commémorer les éditions Pokémon Gold et Pokémon Silver, Niantic annonce cette fois un billet pour participer au Pokémon GO Tour : Johto, avec lequel les Dresseurs devront choisir entre les expériences Gold Edition et Silver Edition, qui, comme à l’occasion précédente, sont exclusives Pokémon dans chaque édition.

Nous aurons également l’opportunité de terminer l’enquête spéciale exclusive à l’événement et d’attraper une multitude de Pokémon pour rencontrer un Celebi avec un coup spécial. Nous pouvons le capturer pendant l’événement. De même, il sera important de garder à l’esprit que les échanges avec des amis ayant choisi l’autre édition (l’inverse de la nôtre) seront importants pour les avoir tous. Jetons un œil aux dates et aux caractéristiques des billets.

Événement Johto Tour Pokémon GO

Date, heure et caractéristiques du Pokémon GO Tour : Johto

Le Pokémon GO Tour : Johto aura lieu le samedi 26 février 2022 de 9h00 à 21h00 (heure locale). C’est-à-dire le jour de l’anniversaire de Pokémon, le même qu’en 2021.

En plus de l’expérience gratuite, les formateurs pourront obtenir un billet pour l’expérience prolongée. Ensuite, nous parlerons du prix et de la disponibilité des billets.

Le dimanche 27 février 2022, les entraîneurs pourront participer à un événement en personne à des endroits sélectionnés qui seront révélés plus tard. Kanto Pokémon sera également inclus pour compléter l’expérience (comme dans Gold et Silver lors de la fin de la Pokémon League, auxquelles nous pourrions accéder à Kanto de manière exceptionnelle).

Prix ​​du billet : choisissez l’édition Gold ou l’édition Silver : les différences dans Pokémon

Les billets pour le Pokémon GO Johto Tour sont désormais disponibles à l’achat au prix de 11,99 $ / 11,99 € en Espagne. Il n’est pas possible de changer d’édition une fois que nous avons choisi celle à acheter.

Si nous achetons le billet avant le lundi 10 janvier 2022 (heure locale), nous obtiendrons l’enquête temporaire pour janvier et février.

Si nous achetons le billet avant le jeudi 10 février 2022 (heure locale), nous n’obtiendrons que l’enquête temporaire pour février.

Des Pokémon exclusifs à la Version Or : Spinarak, Gligar, Teddiursa et Mantine seront attirés par l’Encens. Vous aurez plus de chance de rencontrer ces Pokémon dans leur version multicolore : Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Spinarak, Igglybuff, Natu, Hoppip, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddiursa, Swinub, Mantine et Ho-Oh.

Les Pokémon exclusifs de la Silver Edition : Ledyba, Delibird, Skarmory et Phanpy seront attirés par l’Encens. Vous aurez plus de chance de rencontrer ces Pokémon dans leur version brillante : Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Ledyba, Cleffa, Sudowoodo, Hoppip, Yanma, Pineco, Delibird, Skarmory, Houndour, Phanpy, Miltank, Larvitar et Lugia.

Bientôt, nous publierons un autre article passant en revue les caractéristiques et les expériences que les joueurs avec et sans billets auront dans le Pokémon GO: Johto Tour.

Origine | Pokémon GO Live