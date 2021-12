Halo Infinite : à quelle heure la campagne commencera-t-elle ?

Halo Infinite a déjà terminé son développement, c’est l’or, le compte à rebours commence donc pour la première de l’un des jeux vidéo les plus importants de 2021. Le travail de 343 Industries a demandé plus que nécessaire et, après le lancement inattendu de son mode multijoueur (beta) il y a quelques jours à peine, les fans les plus classiques veulent savoir à quelle heure ils pourront commencer à jouer à la campagne le 8 décembre. Prendre note.

Halo Infinite : des heures de déblocage pour commencer à jouer à la campagne

Car il y a toujours des doutes sur les horaires de lancement des jeux. Nous connaissons le jour, mais quelle est l’heure exacte ? Cela varie selon les studios et s’il s’agit d’une sortie mondiale simultanée. Dans ce cas, l’heure centrale européenne, qui comprend des pays comme l’Espagne dans la péninsule et les îles Baléares, Halo Infinite pourra commencer à jouer le mercredi 8 décembre prochain à partir de 19h00 (CET). Nous vous laissons ci-dessous une liste détaillée des horaires.

L’une des nouvelles les plus récentes du titre vient de la main de la feuille de route du contenu. Le directeur de la création de 343 Industries, Joseph Staten, a confirmé que l’augmentation de la durée des saisons (de trois à six mois) affectera également le mode Forge et le multijoueur coopératif. De cette façon, comme la saison 2 n’arrivera qu’en mai prochain, les deux modalités ne seront pas publiées dans Halo Infinite avant cette date, au moins. Ce sera en janvier quand nous aurons plus de nouvelles à ce sujet.

Le mode campagne de Halo Infinite arrivera simultanément dans le monde entier sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC ce 8 décembre 2021; inclus dans le Xbox Game Pass.

À quelle heure le mode campagne de Halo Infinite se débloque-t-il dans le monde entier ?

Espagne (heure française) : à 19h00

Espagne (Îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala: à 12:00 heures

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua: à 12:00 heures

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

