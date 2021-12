Uncharted 4 et The Lost Legacy, retirés du PS Store avant sa première sur PS5

Les versions numériques individuelles d’Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy pour PS4 ont apparemment été supprimées du PS Store. Sony Interactive Entertainment a interrompu les éditions autonomes des deux jeux vidéo de sa boutique numérique, coïncidant avec la date de sortie de la collection remasterisée Uncharted: Legacy of Thieves pour PS5 en janvier 2022.

Comment pouvez-vous acheter les deux jeux Uncharted dès maintenant ?

De cette façon, il n’y a actuellement qu’un seul moyen d’acquérir Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy au format numérique : ce bundle sous forme de package numérique qui comprend les deux œuvres pour 39,99 euros. L’autre méthode est la distribution physique. Les deux titres sont toujours disponibles dans les magasins et il y a généralement des stocks chez les principaux distributeurs.

Uncharted : Legacy of Thieves : date, prix sur PS5 et combien coûte la mise à niveau depuis PS4

À partir de là, chaque joueur PlayStation peut être trouvé dans l’une des hypothèses suivantes. Uncharted 4 est l’un des jeux vidéo les plus acclamés de la dernière décennie ; et il y aura des utilisateurs qui voudront faire le saut vers la version PS5 même s’ils ont déjà l’édition PS4 originale.

Pour le moment, ce pack n’est disponible qu’à 39,99 euros. Les détenteurs des éditions individuelles ou de ce pack numérique peuvent passer à la collection PS5 Remastered pour 9,99 € (prix séparé : 49,99 €).

Ceux qui possèdent Uncharted 4, Uncharted : The Lost Legacy ou le Digital Pack UNCHARTED 4 : A Thief’s End et UNCHARTED : The Lost Legacy peuvent passer à Uncharted : Legacy of Thieves pour PS5 pour 9,99 euros.

Comme vous pouvez le déduire, Sony a éliminé deux des options pour mettre le jeu à jour pour les nouveaux acheteurs : les deux éditions individuelles de U4 et The Lost Legacy, empêchant ainsi les utilisateurs d’acheter désormais les versions moins chères (celles de PS4) et de mettre à jour moins cher. prix à la collection PS5, qui sera au prix de 49,99 euros.

Ceux qui ont des copies physiques (disques) de la PS4 doivent les insérer dans la PS5 chaque fois qu’ils souhaitent télécharger ou lire les versions numériques de la nouvelle collection Legacy of Thieves une fois ces 9,99 euros payés.

Uncharted: Legacy of Thieves inclura Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy remasterisé et amélioré pour PS5. Plus tard sur PC.

Uncharted : Collection Legacy of Thieves, quelles améliorations comprend-elle ?

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sortira le 28 janvier sur PS5. Plus tard, vous recevrez une version PC développée par Iron Galaxy. Parmi toutes les améliorations incluses dans ce remastering pour PlayStation 5, l’audiovisuel peut sans aucun doute se démarquer : graphismes améliorés avec la possibilité de jouer en mode performance (4K redimensionné) à 60 FPS ; des temps de chargement quasi instantanés ; Audio 3D spatial ; ou un retour haptique via la commande DualSense et ses déclencheurs adaptatifs, avec lesquels ils ont ajusté avec précision les tremblements et la résistance, en conduite ou en roulant.

