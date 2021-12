Jeux PlayStation de l’année : vous pouvez désormais voter sur son blog ; tous les nominés

En attendant de rencontrer le gagnant de GOTY aux Game Awards 2021, PlayStation s’est déjà mis au travail pour organiser sa propre cérémonie via son blog. Les candidats sont dans jusqu’à 16 catégories, y compris des titres qui ont fait leur chemin vers PS5, PS4 et PS VR. Clôture des votes le 13 décembre à 8h59 (heure de la péninsule espagnole). Vous pouvez participer au lien suivant, et ci-dessous nous vous proposons la liste complète des nominés.

Jeux PlayStation de l’année : tous les nominés

Meilleur nouveau personnage

Alex Chen (La vie est étrange : les vraies couleurs)

Colt (Deathloop)

Julianna (Deathloop)

Kena (Kena : Pont des esprits)

Dame Dimitrescu (Resident Evil 8 Village)

Rinwell (Contes d’Arise)

Rivet (Ratchet & Clank : Rift Apart)

Sélène (Returnal)

Tenzo (Ghost of Tsushima Director’s Cut)

Meilleure histoire

Boucle de la mort

Disco Elysium – Le montage final

Club de littérature Doki Doki Plus !

Final Fantasy XIV : Endwalker

Enfers

Tueur à gages 3

Psychonautes 2

Jugement perdu

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

Returnal

Contes de l’Ascension

Les Chroniques du Grand As procureur

Meilleure utilisation de DualSense

Boucle de la mort

Call of Duty : l’Avant-garde

Death Stranding Director’s Cut

Destruction AllStars

FIFA 22

Coupe des réalisateurs de Ghost of Tsushima

Ghostrunner

La vie est étrange : les vraies couleurs

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

Returnal

Meilleure expérience multijoueur

Champ de bataille 2042

Call of Duty : l’Avant-garde

Boucle de la mort

Destruction AllStars

Final Fantasy XIV : Endwalker

Problème de première classe

Genshin Impact

L’enfer lâché

Il faut être deux

Ville à couper le souffle

Porte Lémis

Opération Tango

Cavaliers

République des cavaliers

Splitgate

Meilleur jeu de sport

F1 2021

FIFA 22

Hot Wheels déchaînées

fou 22

MLB Le Spectacle 21

NBA 2K22

LNH 22

CMR 10

République des cavaliers

De meilleures fonctionnalités d’accessibilité

Returnal 4 Sang

Chicorée : un conte coloré

Loin de pleurer 6

La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima

Enfers

La vie est étrange : les vraies couleurs

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

Meilleur affichage graphique

Champ de bataille 2042

Call of Duty : l’Avant-garde

Destruction AllStars

Loin de pleurer 6

Kena : Pont des esprits

Jugement perdu

MLB Le Spectacle 21

NBA 2K22

Ratchet & Clank : une dimension à part

Village de Resident Evil 8

Returnal

Meilleure direction artistique

Une courte randonnée

Chicorée : un conte coloré

La porte de la mort

Boucle de la mort

Tueur de démons -Kimetsu no Yaiba- Les Chroniques d’Hinokami

Destruction AllStars

Disco Elysium – Le montage final

Final Fantasy XIV : Endwalker

Enfers

Il faut être deux

Jett : la côte lointaine

Exposition Kid A Mnesia

Petits cauchemars II

Mundaun

Neo : Le monde se termine avec toi

Tempête d’âmes étranges

Ratchet & Clank : Faille à part

Returnal

Cendre solaire

Contes de l’Ascension

Toem

Meilleure bande son

Une courte randonnée

Call of Duty : l’Avant-garde

La porte de la mort

Boucle de la mort

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy XIV : Endwalker

Ghost of Tsushima : extension de l’île d’Iki

Enfers

Maison des Cendres

Jett : la côte lointaine

Kena : Pont des esprits

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Neo : Le monde se termine avec toi

Nier Replicant ver. 1.22474487139

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

Returnal

Cendre solaire

Toem

Meilleure réédition

Actrice Renaissance

Alan Wake remasterisé

Death Stranding Director’s Cut

Diablo II : Ressuscité

Final Fantasy VII Remake Intergrade

La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima

Mass Effect Édition Légendaire

Nier Replicant ver. 1.22474487139

tremblement de terre

Super Monkey Ball Banana Mania

The Elder Scrolls V : Édition spéciale Skyrim

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Meilleur jeu indépendant

Une courte randonnée

Axiome Verge 2

Pics de feu de joie

Charogne

Chicorée : un conte coloré

Malédiction des dieux morts

La porte de la mort

Disco Elysium – Le montage final

Club de littérature Doki Doki Plus !

Ender Lilies : Quietus des chevaliers

FIST : Forgé dans la torche de l’ombre

Problème de première classe

Enfers

Jett : la côte lointaine

Kena : Pont des esprits

Tempête d’âmes étranges

Opération Tango

Cendre solaire

Le piéton

Toem

non voyant

Jeu PSVR de l’année

BPM : balles par minute

Doom 3 édition VR

Fracture

Tueur à gages 3

Je m’attends à ce que tu meures 2

Fabricant de masques

Puzzle Bobble 3D Odyssée de vacances

Sniper Elite VR

Combat extraterrestre Solaris

Chanson dans la fumée

Cavaliers de synthé

Vents et feuilles

Jeu de l’année sur PS4

Returnal 4 Sang

Champ de bataille 2042

Call of Duty : l’Avant-garde

Neo: Les mondes se terminent avec vous

Club de littérature Doki Doki Plus !

Loin de pleurer 6

Coupable Gear

Enfers

Tueur à gages 3

Il faut être deux

La vie est étrange : les vraies couleurs

Petits cauchemars II

Jugement perdu

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

MLB Le Spectacle 21

Persona 5 attaquants

Psychonautes 2

Village maléfique résident

Lien écarlate

Contes de l’Ascension

Jeu de l’année sur PS5

Returnal 4 Sang

Champ de bataille 2042

Call of Duty : l’Avant-garde

Boucle de la mort

Destruction AllStars

Loin de pleurer 6

Enfers

Tueur à gages 3

Il faut être deux

Kena : Pont des esprits

La vie est étrange : les vraies couleurs

Jugement perdu

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

MLB Le Spectacle 21

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

Returnal

Contes de l’Ascension

Jeu le plus attendu de 2022 et au-delà

Un conte de peste : Requiem

Dying Light 2 Rester Humain

Ancien anneau

Final Fantasy XVI

Pardon

Fantôme de Tokyo

Adieu volcan haut

Chevaliers de Gotham

Gran Turismo 7

L’héritage de Poudlard

Horizon interdit à l’ouest

Spider-Man 2 de Marvel

Le carcajou de Marvel

Sifu

Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République

Étranger du paradis : Final Fantasy Origin

Errer

Suicide Squad : Tuez la Ligue des Justiciers

Vagabond

Étude de l’année

Arkane Lyon

Bandai Namco

Capcom

Double Fine Productions

Eidos Montréal

Laboratoire de braise

Développements frontaliers

Maisonmarque

Jeux d’insomnie

IO Interactif

Jeux lucides

Molécule moyenne

Studio de San Diego

Square Enix

Jeux de supergéants

Studios Tarsier

Studios de rock tortue

Enfin, nous vous rappelons que si votre favori ne fait pas partie des nominés de chaque catégorie, vous pouvez également l’inclure dans la section « autres » à la fin de chacune.

