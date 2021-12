The Game Awards 2021 : Sonic s’inscrit à la fête et fera partie de l’événement

Les Game Wards 2021 nous serviront non seulement à rencontrer le lauréat du prix du meilleur jeu de l’année, mais aussi à accueillir une bonne poignée d’entreprises de l’industrie qui nous laisseront sûrement des annonces en tout genre. Comme il est de coutume les jours qui précèdent l’événement, certains réchauffent déjà l’atmosphère et leurs déplacements sur les réseaux sociaux déclenchent toutes les alarmes chez les utilisateurs. Et l’un d’eux est Sonic, qui a plaisanté avec Geoff Keighley lui-même à propos de sa présence à la cérémonie.

Via Twitter, le compte officiel du hérisson populaire a mentionné Keighley pour lui demander s’il avait une invitation de rechange à la foire. Le présentateur, de son côté, a plaisanté en lui rappelant qu’il ne l’avait pas encore suivi. Après quelques commentaires humoristiques, c’est finalement le compte de Sonic qui a confirmé qu’il avait reçu l’invitation qu’il recherchait.

Les Game Awards 2021 : quand et quelle heure est-il ?

L’événement aura lieu aux premières heures du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier pour l’Espagne, l’Amérique latine et les États-Unis.

Espagne (heure péninsulaire) : 10 décembre à 01h00.

Espagne (Îles Canaries) : 10 décembre à 00h00.

États-Unis (Los Angeles) : 9 décembre à 15h00

États-Unis (New York) : 9 décembre à 18h00

México (Mexico City) : 9 décembre à 17h00

Costa Rica : 9 décembre à 17h00

El Salvador : 9 décembre à 17h00

Honduras : 9 décembre à 17h00

Guatemala : 9 décembre à 17h00

Nicaragua : 9 décembre à 17h00

Chili : 9 décembre à 20h00

Argentine : 9 décembre à 10h00

Paraguay : 9 décembre à 20h00

Uruguay : 9 décembre à 20h00

République dominicaine : 9 décembre à 10h00

Venezuela : 9 décembre à 19h00

Colombie : 9 décembre à 18h00

Equateur : 9 décembre à 18h00

Pérou : 9 décembre à 18h00

