Ubisoft présente Quartz, sa plate-forme NFT pour les jeux AAA ; premiers détails

Ubisoft a officiellement annoncé son nouveau plan pour l’avenir : Quartz, une plate-forme NFT dans laquelle les joueurs qui remplissent certaines conditions pourront obtenir des objets skins exclusifs tels que des armes, des tenues et d’autres objets qui auront un numéro de série chargé d’en octroyer la propriété. .à son propriétaire. Le programme débutera en phase bêta, limité à plusieurs pays pour le moment (États-Unis, Canada, Espagne, France, Allemagne, Italie, Belgique, Australie et Brésil) et le jeu choisi pour le lancer est Ghost Recon : Breackpoint. Ensuite, nous vous laissons la bande-annonce de présentation de la proposition.

Ubisoft Quartz : Comment ça marche ?

Les NFT d’Ubisoft sont appelés Digits, ils peuvent être obtenus dans le jeu et peuvent également être vendus entre utilisateurs. Ces objets ont une numérotation visible pour les autres joueurs, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Selon les informations partagées par la société : « Les Digits représentent des objets skins uniques, jouables et à collectionner issus des univers de jeu d’Ubisoft, et chacun d’eux est accompagné d’un certificat de propriété stocké sur la blockchain, une technologie décentralisée et gérée par la communauté. , qui donne aux joueurs plus de contrôle que jamais en leur permettant de les mettre en vente afin que d’autres joueurs puissent les acheter en dehors de l’écosystème Ubisoft.

Que veut dire NFT ?

Ils sont l’acronyme de la mode ces derniers temps. NFT signifie Not Fungible Token en anglais et fait référence à des objets numériques exclusifs qui, contrairement aux crypto-monnaies, ne peuvent pas être échangés ; leur numérotation les rend uniques. L’explication simple est que si un utilisateur acquiert l’un de ces objets, il est le seul propriétaire existant ; C’est le vôtre et celui de personne d’autre.

Pour le moment, la plate-forme Quartz fera ses débuts avec du contenu pour Ghost Recon: Breakpoint, le titre d’action et du monde ouvert disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Origine | Ubisoft (communiqué de presse)