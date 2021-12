BlazBlue Central Fiction et BlazBlue Cross Tag Battle recevront un netcode de restauration

Arc System Works a annoncé que BlazBlue Central Fiction et BlazBlue Cross Tag Battle, deux de ses jeux de combat, bénéficieront dans un proche avenir de la technologie de restauration du netcode. Il s’agit d’un logiciel conçu pour améliorer les performances des jeux en ligne, notamment en termes de réduction des décalages. Il l’a fait lors du tournoi CEO 2021. Dans le cas de Central Fiction, il arrivera en février 2022 et les tests commenceront demain. De son côté, Cross Tag Battle devra patienter et il n’a pas encore été précisé quand il sera intégré au titre.

Rollback netcode : passé, présent et futur des combats en ligne

Il y a quelques mois, chez Netcost-Security nous vous proposions des détails sur le fonctionnement de cette technologie. Bien qu’il soit probable que de nombreux utilisateurs pensent que nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, rien n’est plus faux : il a été créé il y a plus de 10 ans. Le principal responsable, Tony Cannon, l’a conçu dans le but d’améliorer les performances des jeux multijoueurs et d’essayer d’éviter le redoutable décalage, notamment dans les anciens jeux vidéo dont l’infrastructure, aujourd’hui, est insuffisante pour obtenir une expérience optimale.

Ce qui est amusant, c’est qu’il n’y a pas quelques grandes entreprises, en particulier au Japon, qui, même au milieu de 2021, semblent réticentes à utiliser ce logiciel. Dans tous les cas, il est inévitable de penser que le netcode de restauration ne deviendra pas un standard dans les années à venir. Après tout, il n’est pas acceptable que certains jeux, des décennies derrière eux, présentent moins de problèmes que d’autres récemment sortis.

BlazBlue Central Fiction, initialement publié pour PS3, est disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch. De son côté, BlazBlue Cross Tag Battle fait partie des mêmes plateformes.

Origine | Le système d’arc fonctionne à Twitter; via ResetEra