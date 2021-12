Pitchyagame Awards Pour Novembre 2021 : Voici Tous Les Gagnants

L’initiative PitchYaGame est des plus particulières. C’est une congrégation de développeurs indépendants qui doivent annoncer leurs projets d’une manière très différente de ce que l’on voit habituellement chez les grandes entreprises : ils disposent de 12 heures et l’espace pour l’annonce se limite à un tweet. Juste comme ça sonne. Bien entendu, les candidats sont soumis à un vote d’où sortent les jeux les plus prometteurs. Il a lieu deux fois par an, et nous connaissons déjà tous les gagnants pour novembre 2021. Vous pouvez voir l’événement et le matériel des titres choisis sur la chaîne Twitch de That Thom Clancy.

PitchYaGame novembre 2021 – Tous les gagnants

Ensuite, nous vous laissons la liste complète. Les 4 sélectionnés ont obtenu des prix financiers qui serviront de coup de pouce au développement de leurs projets.

FREERIDE Le test de personnalité – Probablement le projet le plus ambitieux de cette liste. C’est un RPG se déroulant dans un monde spirituel, dans lequel les pouvoirs psychiques ou la possibilité de faire à la fois le bien et le mal ne manquent pas. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez désormais l’ajouter à vos favoris sur Steam.

Demon Spore : Selon la page Steam, Demon Spore arrivera dans le courant de 2022. Se frayer un chemin à travers «un enfer de tentacules» provoqué par une expérience mystérieuse dans un laboratoire est la mission principale de cette proposition de roguelite inspirée des monstres des années 80.

Kulebra and the Souls of Limbo : vous pouvez l’essayer gratuitement sur Steam. C’est une aventure bidimensionnelle très colorée, avec un cycle de jour et de nuit, des missions secondaires et un nombre infini de personnages avec lesquels interagir. Le titre a des notes positives dans la boutique Valve.

Fisher’s Isle – Le protagoniste est une poupée en plastique piégée dans le coffre à jouets d’un enfant. Bien que trouver un moyen de s’échapper soit l’objectif principal, le synopsis officiel du titre suggère que nous pouvons explorer et nous faire des amis d’une manière différente de celle d’habitude.

