Marvel’s Spider-Man PS5 recevra deux nouveaux costumes basés sur Spider-Man: No Way Home

Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5) célébrera la première de Spider-Man: No Way Home avec l’ajout de deux nouvelles combinaisons qui seront utilisées par le wall-crawler dans le nouveau film très attendu de l’univers cinématographique Marvel. La société nord-américaine a annoncé cette incorporation totalement gratuite pour ce 10 décembre; une semaine avant la sortie en salles de la production Sony Pictures. Bien sûr, il y a des nuances : cela n’est valable que pour la version remasterisée de la PS5.

Les deux combinaisons ne peuvent être téléchargées que sur Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5)

Marvel’s Spider-Man Remastered est la version exclusive de la PS5 arrivée à la fin de l’année dernière, coïncidant avec la première de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Pour acheter cette édition remasterisée du titre à succès 2018, qui s’améliore graphiquement, réduit les temps de chargement et change la modélisation de Peter Parker pour un nouvel acteur, il est indispensable d’acheter Marvel’s Spider-Man : Miles Morales Ultimate Edition, l’édition qui comprend à la fois Miles Morales en tant que Spider-Man remasterisé de Marvel. Cette version n’est pas vendue séparément.

La décision n’a pas plu à une partie de la communauté, qui a fait part de son malaise sur le réseau social Twitter. À cette fin, l’étude californienne a expliqué en réponse à un internaute la raison de cette décision, qu’ils allèguent être due à des raisons techniques. « Pour garantir que les fans continuent de profiter de Marvel’s Spider-Man (PS4) avec des performances optimales, nous avons pris la décision difficile de sortir ces nouvelles combinaisons pour Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5), où notre moteur PS5 nous permet de mettre à niveau. jeu sans compromettre l’expérience », assurent-ils.

Pour garantir que les fans continuent de profiter de Marvel’s Spider-Man (PS4) à ses performances optimales, nous avons pris la décision difficile de sortir ces nouvelles combinaisons pour Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5) où notre moteur PS5 nous permet de mettre à jour le jeu sans compromettre expérience de joueur. – Jeux Insomniac (@insomniacgames) 6 décembre 2021

Insomniac Games maintient également qu’ils ont mis à jour gratuitement un total de 19 fois Spider-Man de Marvel pour PS4, avec plus de costumes que prévu initialement ; Parmi eux, celui basé sur Spider-Man : Far From Home (2019). Cependant, la mémoire HDD de la PS4 pose déjà trop de difficultés techniques pour consacrer des ressources spécifiques à la prise en charge de nouveaux ajouts.

Spider-Man : No Way Home sortira ce 17 décembre 2021 dans les cinémas du monde entier. Pour sa part, Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5) ne peut être acheté qu’en achetant Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (PS5). Le jeu vidéo Miles Morales est disponible sur PS5 et également PS4 dans sa version simple.

Sources | Jeux d’insomnie (2)